México celebra al cacao con el «Café y Chocolate Fest»

México cuenta con una larga tradición en el cultivo del cacao, con chocolateros de talla mundial que ofrecen sus productos en distintos espacios culturales y comerciales, como en el caso del «Café & Chocolate Fest«, un encuentro con el sabor que se llevó a cabo este fin de semana en la capital mexicana.

El encuentro que concluyó la tarde de este domingo 10 de marzo, enfatiza la importancia que tienen estos dos granos dentro del ámbito cultural y económico de México.

La edición número 19 del «Café & Chocolate Fest» contó con más de 60 expositores, entre ellos quienes siembran, cosechan y elaboran sus productos en distintas regiones del país, sobre todo de la zona centro y sur.

El cacao es un producto originario de México que a lo largo de la historia ha conquistado el paladar de todo aquel que tiene la oportunidad de probar el chocolate, derivado por excelencia de la valiosa semilla.

En la época prehispánica, su consumo estaba considerado dentro de la cultura maya como un símbolo de riqueza y regalo de los dioses.

Después de la conquista española, la presencia del cacao se extendió a todo el mundo y ganó reconocimiento por su sabor, así como por sus propiedades nutricionales y energéticas.

Uno de los productores de chocolate artesanal que cada año acude al festival es Gil Canseco, creador de la chocolatería «El Rey Oaxaqueño«.

Canseco acude con su familia al «Café & Chocolate Fest» para mostrar los productos que elaboran 100 por ciento hechos a base de cacao mexicano.

Comentó que ellos fomentan el consumo de «los buenos chocolates«, ya que «desgraciadamente» los productos industriales que por lo general se consumen son con sabor a chocolate, pero «ya no tienen cacao».

Para la familia de origen oaxaqueño, esta semilla es algo muy preciado, «como un regalo de los dioses al que todavía se le rinde tributo».

«El chocolate es un elemento esencial del ser humano que nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta que morimos«, expresó el artesano de origen indígena perteneciente a la cultura zapoteca.

«Para mí, hacer este proyecto de chocolate me conecta con mi raíz. Yo soy zapoteca y aunque mi familia como mis abuelos ya no están aquí, yo sigo haciendo algo que me conecta con esa raíz zapoteca, con esa tradición del chocolate y el consumo del cacao», refirió.