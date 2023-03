México cooperará con EE. UU. sólo con respeto a la soberanía, asegura funcionario

El Gobierno de México cooperará con Estados Unidos en el combate a las drogas sólo si se basa en el respeto de la soberanía y la integridad territorial, manifestó el miércoles el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco.

Al reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, Velasco aclaró que México no suspenderá su colaboración con el país vecino del norte en temas de seguridad y el combate al tráfico del fentanilo pese a las declaraciones de legisladores republicanos estadounidenses contra el país latinoamericano.



«No estamos diciendo que no vamos a seguir adelante (…) el Gobierno mexicano está respondiendo y vamos a profundizar nuestra cooperación, pero no lo vamos a hacer sobre la base de una falta de respeto, de decir que no estamos haciendo nada»

Roberto Velasco

Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México