México desembolsa 15 mil mdp para vacunas

Por Marco Valtierra

El gobierno de México ha pagado 15 mil 809 millones de pesos a diferentes laboratorios para la compra de vacunas contra Covid-19, señaló la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Los contratos con las farmacéuticas garantizan la adquisición de 250 millones de vacunas, suficientes para vacunar a todos los mexicanos.

“Se han pagado 15 mil 809 millones de pesos en contratos con Pfizer, Cansino, AstraZeneca, Covax, Sputnik V, Sinovac, entre otros” Arturo Herrera

Secretario de Hacienda

Sana distancia

Siete estados han presentado un aumento de contagios de Covid-19 en las últimas semanas, informó la Secretaría de Salud (SSA).

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las medidas de seguridad y sana distancia.

Ruy López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos, detalló que Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Nayarit, Colima y Quintana Roo son los que presentan alza.

Turismo, a la alza

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) destaca el hecho que el gobierno de México no haya aplicado políticas restrictivas para turistas.

No realizar cuarentenas obligatorias al hacer un viaje, le da a México ventajas competitivas a nivel mundial en un momento que es necesario que la actividad se reactive.

“La recuperación del sector turístico mexicano será más rápida con respecto a otras naciones” Maribel Rodríguez

Vicepresidenta del WTTC

México puso protocolos de seguridad adecuados para el ingreso de turistas extranjeros, tales como la toma de temperatura y la continua limpieza, asegura Maribel Rodríguez, vicepresidenta del WTTC.

“Que no haya restricciones no quiere decir que no haya seguridad, cuando uno llega a México todo mundo está preparado con las pantallas, con guantes y control de temperatura”, detalló.

Viaje “seguro”

Organismos internacionales criticaron que las medidas de seguridad ante la pandemia en México han sido pocas o incluso nulas.

Sin embargo, para el WTTC una política de cero restricciones demuestra que es posible viajar de forma segura.

«Yo me aseguro que estás limpio y tú te vas a ir limpio, eso es una ventaja. Hay zonas de México (en ocupación hotelera) similares a las de 2019”, puntualizó.