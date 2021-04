México fue pasivo ante los cárteles del narco: exembajador estadounidense; AMLO responde

Por Ezequiel Flores

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue pasivo ante la actuación de los cárteles del narcotráfico al considerar que es una confrontación imposible de ganar.

En una reunión con el Consejo de Embajadores Estadounidenses (CAA, en inglés) efectuada la semana pasada y a la que acuden exembajadores de ese país, Landau emitió diversos comentarios respecto al gobierno de López Obrador.

Además, Landau recordó la recientes declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general Glen VanHerck, quien estimó que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano, causando muchos de los problemas que está enfrentando la Unión Americana en la frontera con México.

“Pienso que no hay duda de que juegan un papel amplio en la gobernanza de México”, destacó el Landau.

En otro momento de su participación, Landau se refirió al caso del hijo del «Chapo» Guzmán, Ovidio, quien fue liberado por el Ejército cuando ya había sido aprehendido.

También abordó el caso del ataque al secretario de secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch y de la detención del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.

“Nunca había habido un ataque tan descarado como (el ataque contra García Harfuch) el ocurrido en el corazón de la Ciudad de México . Y, para mi sorpresa, ¡el gobierno central mexicano básicamente no hizo nada! No dijo: ‘¡Ya fue suficiente! ¡No vamos a tolerar que ocurra una cosa así!’”.

Mientras que del caso Cienfuegos criticó la captura por parte de Estados Unidos del exsecretario de la Defensa acusado de narcotráfico y luego su liberación un mes después tras un acuerdo con el gobierno de México.

Por su parte, López Obrador respondió al señalamiento al considerar que no es posible confrontar a los grupos criminales que controlan el país.

“Son concepciones distintas por eso entiendo que plantee esas cosas. Nosotros no queremos masacres como antes, no queremos que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos, no queremos la violencia y lo de Sinaloa (caso Ovidio Guzmán), para que no quede duda es una instrucción que yo di porque estaba en riesgo la integridad de los ciudadanos. El exembajador piensa que hay que arrasar, aplicar exterminio, masacrar, nosotros no. Tenemos una concepción distinta, nuestro gobierno es humanista y queremos alcanzar la paz con justicia”.

Andrés Manuel López Obrador