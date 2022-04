México mantiene precios más bajos en gasolina que EU

El gobierno de México está comprometido con mantener el precio de la gasolina estable en todo el territorio, incluyendo la región fronteriza, pese a que en los últimos días el precio internacional de la gasolina se ha incrementado derivado del conflicto en Europa del este, reiteró ayer la Secretaría de Hacienda.

En un comunicado, la dependencia aceptó que “este compromiso ha generado que los precios de la gasolina en México sean más baratos que en EU. Actualmente, los estímulos a las gasolinas en las fronteras han logrado contener los precios, aun con un incremento en la demanda de estos combustibles y un aumento en las importaciones”.

Insistió en que Pemex ha mantenido el abasto de gasolina y cuenta con inventarios de producción nacional y disponibilidad de importaciones para suministrar la demanda en el norte y en todas las regiones del país.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ratifica el compromiso de mantener el precio de la gasolina estable y en una senda que sólo se actualice por el ritmo de la inflación. Para ello, no sólo se ha activado la totalidad del estímulo sobre el IEPS de gasolinas, sino también un incentivo adicional que será acreditado contra el ISR o el IVA, a fin de apoyar la economía de los hogares y evitar incrementos en los costos de transporte de mercancías en nuestro país”.

Reconoce escasez

El pasado sábado, Hacienda reconoció que en las zonas de la frontera norte se registra escasez de gasolina como consecuencia de un desbalance entre oferta y demanda, así como por problemas de abasto por parte de los importadores.

La dependencia señaló que esto es consecuencia de que ciudadanos estadunidenses cruzan la frontera para abastecerse de combustibles, ante los costos más elevados en EU.

“Lo anterior es resultado de que en Estados Unidos los precios de las gasolinas están más elevados que en México, y los ciudadanos de ese país cruzan la frontera para abastecerse… También se reportan problemas en el abasto a consecuencia de que los importadores han dejado de adquirirlas, por lo que la alternativa de las estaciones de servicio de la región es adquirir el producto de Pemex, lo cual ha impuesto retos en el abasto”.

Aún con la actualización temporal de los estímulos a las gasolinas en las fronteras, explicó la dependencia, los precios promedio en México, continúan siendo más bajos que en Estados Unidos; esto, después de que el viernes pasado la Secretaría de Hacienda publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para eliminar durante siete días (hasta el viernes 8 de abril) los estímulos fiscales aplicables a las gasolinas en la franja fronteriza con Estados Unidos.

Desabasto y alza de precios

En Baja California se reporta desabasto de gasolinas, pero por problemas en su distribución, mientras que en ciudades de Coahuila ya se registra un aumento en los costos de las gasolinas.

En Baja California, la escasez de combustible en diferentes gasolinerías del estado —principalmente las de Tijuana—, no se debe a un “supuesto desabasto”, sino por falta de organización en la distribución, explicó el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Alejandro Borja Robles. Resaltó que autoridades de Pemex confirmaron el arribo de buques con el combustible.

“Esperemos que no pueda repetirse lo de 2017 y no debe ser porque no es lo mismo, la circunstancia no es lo misma. Esta semana acaban de llegar tres buque-tanques de gasolina aquí a Rosarito. Gasolina sí hay, el gran problema es la distribución, llevar a todas las gasolinerías ese producto”, dijo.

Borja detalló que la población no debe alarmarse. Sin embargo, la ciudadanía sí se mostró preocupada por un posible desabasto.

Mientras que, en los municipios de Piedras Negras y Acuña, Coahuila, se registró un aumento importante en el precio del hidrocarburo debido a la oferta y la demanda de los últimos días en la frontera del país.

Pese a lo anterior aún no se registra escasez de gasolina; sin embargo, el combustible registró un incremento importante de cinco pesos en Piedras Negras, donde el costo por litro era de 16 y ahora se expende en 21 pesos. En Acuña se aplicó un incremento de 7 a 8 pesos por litro, de 17.83 pesos ahora se oferta entre los 24 o 25 pesos.

Con información de Excélsior

Foto: Especial

Leer más: México suspende una semana subsidio a gasolinas en la frontera con EU

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com