¡Fracaso! México queda fuera de Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos tras perder con Guatemala

La selección mexicana Sub 20 sumó un nuevo fracaso en la historia del futbol nacional al quedarse sin posibilidades de disputar el próximo Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos del 2024. Esto, después de caer en penaltis 2-1 frente a Guatemala en el Premundial de la categoría que se disputa en Honduras.

El duelo entre México Sub 20 y Guatemala Sub 20 se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Metropolitano de Honduras. El Tri no pudo vencer en el tiempo reglamentario ni en el alargue a los centroamericanos. Aunque llegó como favorito a este partido, nunca pudo manifestar en el terreno de juego esta hipotética superioridad.

Los dirigidos por Luis Pérez comenzaron perdiendo el partido luego de un gol de Arquímides Ordonez en el minuto 39. En el complemento los aztecas empataron con un tanto de Esteban Lozano en el minuto 74.

En el minuto 87 la selección mexicana tuvo la oportunidad del gol de la victoria con un penal a favor. Sin embargo, el mismo Esteban Lozano falló el tiro ante la figura del guardameta chapín, Jorge Moreno.

Durante la media hora de tiempo extra, ni guatemaltecos ni mexicanos se hicieron daño, aunque ambos tuvieron sus oportunidades. La tanda de penaltis fue un calvario para México, pues sus jugadores erraron los tres primeros disparos. Guatemala anotó dos, suficientes para dejar a la selección mexicana sin chances de nada. El portero chapín fue el héroe de la noche al atajer cinco penaltis en el partido.

🧤 🧤 🇬🇹 🇬🇹 ¡Jorge Moreno ataja y @fedefut_oficial avanza a las semifinales y la Copa del Mundo Sub-20!#CU20 pic.twitter.com/M8dtYH5n7R — Concacaf (@Concacaf) June 30, 2022

Así es como México se quedó sin Mundial Sub 20, que se celebrará el 2023 en Indonesia, y sin oportunidad de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las voces contra el fracaso de la Sub 20

Por lo anterior, diferentes voces criticaron con todo este proceso. Periodistas y figuras públicas reaccionaron al hecho de que México no lograra quedar entre los cuatro finalistas de la Concacaf y conseguir un boleto al Mundial.

Ahí está el futbol mexicano… Decía esta mañana Mikel Arriola que el futbol mexicano es uno de los mejores formadores. La selección sub-20 fracasa: Fuera del Mundial y fuera de Paris 2024… June 30, 2022

