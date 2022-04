México, tercer país con más solicitudes de refugio migrante en 2021

México se ubicó en 2021 como el tercer país en el mundo, en recibir más solicitudes de refugio de personas migrantes, solo después de Estados Unidos y Alemania, informó este jueves la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En el marco de la presentación de resultados 2021 «Protección y Soluciones en Pandemia», el representante de la ACNUR en México, Giovanni Lepri, representante del Acnur en México, explicó que este país vivió tres presiones el año pasado: el éxodo de miles de personas expulsadas por diversas políticas antimigratorias de Estados Unidos, de norte a sur; las dinámicas transfronterizas de personas que escapan de sus naciones y pasan por México; y el desplazamiento forzado interno.

Al cuestionarse la manera en que se podrían enfrentar esos tres desafíos en adelante, llamó a no sólo fortalecer el sistema de asilo, sino a que México busque otras alternativas para regular la migración, a fin de dar opciones a personas que no necesariamente buscan el refugio o cumplen con las condiciones para acceder a esa condición. De no hacerlo, advirtió, «el sistema de asilo está en riesgo de colapso».

Primer trimestre del 2022

A su vez, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), Andrés Ramírez, explicó que sólo en el primer trimestre de este año se tiene un aumento de peticiones de 31 por ciento, respecto al mismo periodo, pero de 2021.

Este 2022, dijo, va a cerrar con más solicitudes que el año anterior, debido a que la gente sigue llegando en grandes cantidades.

«Se ha roto el récord todos los años y sigue en aumento. Cada año hay un acontecimiento mundial que impacta también a México, pero estamos abiertos a recibir a todos aquellos que lo necesiten»

La ACNUR, en su informe, detalló que de las más de 131 mil personas que solicitaron asilo en 2021, 41 por ciento son mujeres y 59 por ciento hombres. Los adultos representan 76 por ciento del total y las niñas, niños y adolescentes 24 por ciento.

El documento sostiene que por primera vez, Haití fue el país de donde provinieron más personas solicitantes de asilo, con 39 por ciento del total, aunque si se integra a las personas de nacionalidad chilena y brasileña dependientes de padres haitianos, añade, el porcentaje alcanza 48 por ciento., seguidas de personas solicitantes de Honduras (28 por ciento); Cuba con 6 por ciento; Venezuela y El Salvador con 5 por ciento, respectivamente.

Del sur al norte

En Chiapas se presentaron el 70 por ciento de las solicitudes, mientras que en el norte de México, indica el informe, continuaron las restricciones fronterizas y las expulsiones desde Estados Unidos, aunado a la problemática casi 29 mil personas de 10 estados fueron desplazadas internamente en episodios masivos; las principales causas son la violencia criminal en los estados mexicanos como Chihuahua, Michoacán, Guerrero o Sinaloa.

Foto: Agencia Enfoque

