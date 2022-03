¿México vs. Rusia?

Por Onel Ortíz Fragoso

¿México debe sumarse a las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania? ¿Nuestro gobierno debe romper relaciones con el gobierno ruso? Opiniones divididas y polarizadas. La embajadora de Ucrania en México pidió sumarse a las sanciones. Ante la instalación del grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados, el embajador de Estados Unidos en México criticó dicha instalación. La polémica es normal y diría, saludable para la democracia.

Antes de responder, recordemos algunos hechos y analicemos la situación desde dos perspectivas, los intereses de México; es decir, los intereses de la sociedad mexicana y las acciones que ayuden a la población ucraniana.

México tiene como principios de política exterior la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Son principios correctos y una guía general de comportamiento diplomático. La historia y la realidad demuestran que México, ante coyunturas internacionales, asume posiciones.

En la Primera Guerra Mundial, México vivía una guerra civil. El telegrama Zimmermann fue muestra de la intricada madeja de intereses que se tejían a nivel internacional, pero más allá de esa anécdota de corte conspirativo, nuestro país estuvo ajeno a ese conflicto. En la Guerra Civil Española, México envío armas y dinero. Mexicanos pelearon del lado republicano. Ante el triunfo franquista, el gobierno de Lázaro Cárdenas recibió a miles de exiliados y al propio gobierno republicano, que se instaló en la colonia Roma, cerca de lo que ahora es la Fuente de la Cibeles. Esto en medio de las furibundas críticas de la derecha mexicana por recibir anarquistas, rojos y comunistas. México nunca tuvo relaciones diplomáticas con la dictadura franquista.

En la Segunda Guerra Mundial, México se declaró en estado de guerra y se sumó a los aliados, en estricto sentido no declaró la guerra a los países del eje. Ante la revolución cubana, México mantuvo relaciones con los revolucionarios y rechazó el bloqueo estadunidense. En 1974, Luis Echeverría rompió relaciones con la dictadura de Pinochet. Hay más ejemplos, pero con estos basta.

Supongámos que México rompe relaciones con Rusia. ¿Qué beneficios específicos tendríamos? ¿En verdad ayudaría a los ucranianos? Dirían que es una posición congruente, pero eso no basta o mejor dicho no sirve. México debe enviar ayuda humanitaria, abrir sus puertas a los exiliados ucranianos y también, rusos.

Lo que se necesita en estos momentos son propuestas de puentes diplomáticos y políticos, no atizar la hoguera de la guerra. La resistencia de Ucrania es impresionante, pero están peleando solos. La solución no es enviar más tropas de otras naciones, sino favorecer las condiciones para el cese al fuego. Francia y Alemania intentan construir puentes, no sólo por la búsqueda de la paz, sino por los inmensos intereses económicos en juego.

México debería ser parte de la construcción de puentes para la paz, pero debería romper relaciones con Rusia, si ésta utiliza armas químicas o de destrucción masiva en contra de Ucrania. Eso pienso yo, ¿usted que opina?

La política es de bronce.

@onelortiz

