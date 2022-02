México y democracia

Por Onel Ortíz Fragoso / @onelortiz

¿México es un país democrático? Para la revista inglesa The Economits, nuestro país retrocedió en el Índice de la Democracia, al ubicarse en el lugar 86, de un total de 167 naciones analizadas, con una calificación de 5.57. En 2021, nuestro país, según esta revista, tiene un “régimen híbrido” en lugar de ser una “democracia deficiente”, categoría que lo ubica entre el autoritarismo y la democracia.

De acuerdo con esta revista, “El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó sus esfuerzos por concentrar poder en la rama ejecutiva. En agosto, López Obrador dijo que buscaría una reforma total de las autoridades electorales, al considerar que están parcializadas contra su gobierno, y dijo que están al servicio de la antidemocracia”. Además, agregó: “(El Ejecutivo) incrementó sus ataques contra los medios y se ha vuelto cada vez más intolerante con sus críticos, incluyendo aliados. Los elevados niveles de la violencia de los cárteles tuvieron un impacto en las elecciones de medio término en junio y representaron riesgos crecientes para la democracia mexicana”.

¿De verdad con López Obrador, México es un país menos democrático que con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox o con Ernesto Zedillo? La respuesta es no. López Obrador no tiene una sola atribución más que sus predecesores, pero tampoco ninguna menos.

Más allá de percibir en la publicación The Economits un tufo de los tiempos cuando Inglaterra era un imperio, capaz de determinar los parámetros económicos, políticos y sociales del mundo, considero que los indicadores y metodología utilizada para este reporte son completamente liberales y cuantitativos.

Para no hacer un recuento demasiado extenso, recuperemos dos ejemplos de cuando México era una “democracia imperfecta” y no un “hibrido”, como lo clasifica la revista inglesa. Si un presidente ha sido cuestionado en su legitimidad éste ha sido, Felipe Calderón, el cual utilizó las instituciones de justicia con fines electorales cuando, violentado el debido proceso, destituyó y encarceló a una docena de presidentes municipales michoacanos. Qué decir del involucramiento del narco en su gobierno, basta recordar que su secretario de seguridad era parte del crimen organizado, vinculado a los principales carteles mexicanos.

Se dice que hay un conflicto abierto entre el presidente y las instituciones. Tal vez antes no existía debate público, pero desde el poder se presionaba a los titulares de los órganos autónomos. Recuérdese, como la Secretaría de Gobernación operó la renuncia del entonces fiscal electoral, Santiago Nieto, por iniciar una investigación del caso Odebrecht.

El estilo del presidente López Obrador puede gustar o no. Es polémico, pero que sus formas no sean del agrado de los editores ingleses, no define el perfil y grado de avance de nuestra democracia.

Efectivamente, la democracia le ha quedado mucho a deber a la justicia social y a la igualdad.

Lo que debe decirse y The Economits no reconoce: En lo que va del siglo, la democracia mexicana enfrenta dos riesgos. El primero, la infiltración del narcotráfico en la política y el segundo, el asesinato de periodistas. Dos problemas complejos que afectan nuestra vida como sociedad.

La política es de bronce.

