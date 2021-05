Mi apoyo para Eduardo Rivera no es traición: Andrés Cerón tras dejar Morena por no conseguir candidatura

Por Esther Sánchez

Luego de no conseguir la candidatura por el Distrito local 19, con sede en Puebla capital, el morenista Andrés Cerón abandonó este partido y se sumó al proyecto de Eduardo Rivera Pérez, candidato a la presidencia municipal; sin embargo, aseguró que no se trata de una traición.

Cerón aspiraba a ser el candidato de Morena a la diputación local por el Distrito 19, que le otorgaron a Iván Herrera Villagómez

En rueda de prensa, Cerón manifestó además su apoyo para el y la candidata a las diputaciones federales Mario Riestra y Carolina Beauregard, de la alianza Va por Puebla.

Mientras que en lo local se sumó al proyecto del aspirante de Nueva Alianza, Fabio Núñez Espinosa.

“ No es una traición porque hemos escuchado a los diferentes candidatos y candidatas y nos ha convencido la propuesta de Eduardo Rivera, de los candidatos federales y de Fabio Núñez. No es una traición porque lo que nosotros buscamos como líderes de las colonias del sur es garantizar que lleguen los servicios públicos”.

Señaló que puede aportar hasta 10 mil votos a la candidatura de Eduardo Rivera de cara a la elección del 6 de junio y expresó que su apoyo no forma parte de ningún acuerdo económico ni de puestos en caso de que Rivera Pérez gane las elecciones.

Quien aspiraba a un cargo de elección popular con Morena reiteró que sus acciones no tienen que ver con que le hayan negado la candidatura:

“No se trata de patadas de ahogado, porque si hubiera sido de esa forma, yo tenía encuestas en el Instituto Electoral del Estado (IEE) que me favorecían. Yo he sido muy respetuoso de la comisión nacional de selecciones de Morena. Mandaron otro candidato y yo no he atacado. Que los ciudadanos voten por quien quieran, nosotros simplemente nos sumamos a estos perfiles”.

Andrés Cerón