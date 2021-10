Mi gabinete lo conforma gente competente, asevera ERP

Al recalcar que no se entrometerá en el proceso interno de su partido, el cual renovará la dirigencia local, el alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez (ERP), aseveró que su gabinete está integrado por funcionarios competentes, y no cuotas del Partido Acción Nacional (PAN), como lo demanda la actual lideresa del instituto político, quien busca la reelección, Génova Huerta Villegas.

Lo anterior ante la insistencia de Huerta Villegas, de que Rivera Pérez «se comprometió» a ceder espacios en el ayuntamiento a militantes del Partido Acción Nacional, tras ser abanderado por el referido partido en la elección se junio.

Ante la pregunta de la prensa, en conferencia este jueves, el alcalde aseguró que un 50 por ciento de su gabinete está conformado por militantes de Acción Nacional; además del sector ciudadano y de los otros cuatro partidos que lo candidatearon.

El edil capitalino evitó confrontar a Huerta Villegas, quien busca la reelección a la dirigencia del partido, al pedir un proceso «ejemplar», mientras que rechazó inmiscuirse en la pugna actual por el liderazgo del Comité Directivo Estatal (CDE).

«Mi responsabilidad ahorita es ser presidente municipal de Puebla, yo no estoy en ninguna contienda interna de ningún tipo, estoy enfocado en corregir el rumbo de Puebla esa es mi responsabilidad a eso me dedico y no me merece mayor comentario esa alusión»

Eduardo Rivera Pérez