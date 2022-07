Mientras Barbosa celebra apertura, otros anuncian impugnaciones

Las reacciones no se hicieron esperar tras la publicación de la lista final de candidatos al consejo estatal de Morena en Puebla. Mientras el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, celebró la apertura del partido y recordó que no basta con aparecer en la lista, otros militantes amagaron con judicializar el proceso en protesta por algunos perfiles que quedaron fuera de la contienda.

El gobernador de Puebla exhortó a los aspirantes a consejeros estatales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que dejen fluir el proceso de renovación de los órganos internos del partido, esto, después de haberse emitido la lista oficial de postulantes.

A su vez, el mandatario estatal celebró que Morena tenga una “apertura” a la participación social, no obstante, lamentó que en el proceso también se hallan registrados perfiles que señaló de ser los “problemáticos de siempre”.

“Todos deseamos que salga bien el proceso de elección de los órganos de dirección de Morena, y, por tanto, hay que dejar que fluya, para mí lo importante es que se abra el partido a la participación de la sociedad porque un partido en el poder debe ser un partido de la sociedad, no de los problemáticos de siempre, no, de esos no”

Al respecto, Barbosa Huerta los felicitó por haber logrado sus registros como aspirantes al consejo estatal de Morena, no obstante, afirmó que eso no les garantiza el obtener votos a su favor, por lo que dijo, deberán mostrar su “musculito”.

“Hay gente que entra a los procesos solamente para obstruir, para hacer declaraciones, para dolerse de agravios que no tienen, ese es el nivel de política que hacen, para mí no importa, que bueno que obtuvieron su registro, una cosa es registrarse para ser votado, y otra es ser votado, pero hoy, que muestren el musculito, y que se hagan consejeros con votos”

Morenistas poblanos, entre ellos el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, cuestionaron el “atropellado” proceso para renovar a los consejeros estatales de Morena, ante las inconsistencias y atrasos en las listas de aspirantes.

En entrevista, el legislador del distrito 6 poblano consideró que hubo problemas e incongruencias por parte de la dirigencia nacional, de manera que pidió una “profesionalización” del partido.

Demandó que el partido justifique por qué algunos aspirantes no fueron incluidos en la lista “oficial”, publicada en la página web de Morena, pues para el diputado, hubo militantes “con mucho entusiasmo” que no quedaron.

Por otra parte, el activista Omar Jiménez Castro tachó como “una falta de respeto” las inconsistencias del proceso, y advirtió que esto causará “incertidumbre” en la elección de este fin de semana, para elegir a los 150 consejeros estatales.

Pidió “un pacto de civilidad”, pues señala que la desorganización “habla mal” de Morena y podría causar inconformidades entre la propia militancia.

En la misma reunión, el líder del Barzón poblano, Gerardo López Ramírez, advirtió que buscarán suspender la elección de este 30 de julio con impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Adelantó que tramitarán juicios para suspender los comicios, a menos de cuatro días de la jornada, pues acusó que hubo militantes “con trayectoria probada”, quienes fueron excluidos sin motivo aparente.

Según López Ramírez, hay una disputa al interior del partido, entre grupos, para imponer sus cuotas en los puestos del Consejo Ejecutivo Estatal (CEE), lo cual afectaría a los militantes “de la base”.

“No desdeño el proceso y no es que no esté interesado”, respondió el senador Alejandro Armenta Mier a los cuestionamientos sobre la ausencia de su nombre en el listado de aspirantes a consejeros de Morena.

En rueda de prensa, les deseó suerte a todos los interesados en participar en el proceso de renovación de la dirigencia del partido y los llamó a seguir coadyuvando a la unidad interna y la institucionalidad.

“Les deseo éxito en esa tarea de consolidación del partido y yo estaré muy atento para apoyar a mi partido. Yo no estoy disputándole a nadie espacios. No subo tuits para decir ‘a ver quién gana’. No estamos jugando fuercitas”

Alejandro Armenta Mier

Senador de Morena