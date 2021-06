Mientras un jugador sale del clóset en EU; en Europa, la UEFA rechaza iluminar estadio con bandera LGBT

El que la noticia sea tan impactante entre redes sociales y medios de comunicación sólo demuestran las carencias que hay en el mundo deportivo en materia de visibilidad a la comunidad LGBTTTIQ+.

Carl Nassib, el número 94 del equipo de futbol americano, Las Vegas Raides, se declaró abiertamente homosexual la tarde de este lunes 21 de junio. A través de su Instagram compartió un videomensaje y un par de textos en los que compartía su orientación sexual, informaba sobre su donativo al Trevor Project y pedía discreción por parte de los medios; ya que su intención no es atraer atención mediática sino estar conforme con su identidad.

La organización beneficiada de la caridad de Nassib, Trevor Project, es la líder nacional de Estados Unidos en prevención e intervención de crisis suicidas para la juventud de la comunidad LGBTTTIQ+. Es ese motor altruista lo que lleva a Nassib a hacer su donativo; espera que su contribución ayude a las personas que lo necesitan y que no han tenido el apoyo que él ha tenido por parte de sus familiares, seres queridos y su propio equipo.

View this post on Instagram

«¿Qué hay gente? Estoy en mi casa aquí en West Chester, Pennsylvania. Sólo quería tomarme un rápido momento para decir que soy gay. He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo como para sacarlo de mi pecho. Realmente he tenido la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que un sujeto como yo podría pedir.

Soy una persona muy reservada entonces espero que sepan que no hago por esto por llamar la atención. Sólo pienso que la representación y visibilidad son importantes. De hecho espero que algún día videos como este y todo el proceso de salir del clóset no sean necesarios. Mientras tanto haré lo mejor que pueda para cultivar una cultura de aceptación, que sean compasiva. Empezaré donando cien mil dólares al Trevor Project».

Carl Nassib en videomensaje, vía Instagram