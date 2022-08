Mier niega derrota de consejeros en Morena en Puebla: “Yo no participé”

Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, rechazó su derrota en Puebla al posicionar al menor número de perfiles afines a su grupo político como consejeros estatales, en el proceso de elección del pasado 30 de julio.

En entrevista en Puebla, después de una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que “él no participó” en el proceso.

“Yo no participé en el proceso, no me registré. Si alguien conoce al movimiento y al partido, soy yo; porque soy fundador. A mí no me interesa la vida partisana, es decir, la vida interna del partido como militante, porque no busco puestos, lucho por ideales”

Ignacio Mier Velazco

Coordinador de la bancada de diputados Morena