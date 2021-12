Migrantes acusan demora del INM y sobrecupo en Polideportivo Xonaca

Migrantes, quienes permanecen en el Polideportivo Xonaca y están en la espera de una visa humanitaria para transitar por México, acusaron que el recinto está rebasado de personas, pues al menos 400 personas no tienen acceso a sanitarios ni a lugares para dormir.

Ciudadanos originarios de Venezuela, Haití y Brasil relataron que la unidad cuenta con apenas 150 colchonetas, tres baños y lavabos, además de que no hay regaderas y, por si fuera poco, llegan más personas que las que salen.

Los migrantes fueron trasladados desde Tapachula, Chiapas, a la entidad poblana, con la promesa de que “en unas horas” tendrían una visa para asentarse en el país y, si así lo deciden, continuar su travesía a Estados Unidos; sin embargo, llevan una semana sin atención del Instituto Nacional de Migración (INM), delegación Puebla.

“Ya estamos hartos”, dijo un centroamericano a El Ciudadano México, quien esperaba en la entrada del polideportivo municipal, mientras un grupo de médicos aplicaba pruebas de Covid-19.

Giacomo, venezolano que salió de su país hace tres meses, asegura que llegó a la capital poblana hace una semana y dijo que al día entran hasta 150 personas y sólo 50, apenas, consiguen salir.

Los migrantes son libres de dejar el inmueble; sin embargo, señala que temen de un operativo que los regrese a la frontera con Guatemala, e incluso considera que el gobierno mexicano dilata su tránsito por el país.

“Migración nos promete regularización para movilizarnos en todo México, te retiene, hay algunos que quieren irse y el gobierno dice no, de alguna manera nos obliga, claro que podemos irnos, pero si en la esquina hay un retén de migración, nos detiene 20 o 30 días y nos regresa a Tapachula para comenzar de nuevo”.

Comentó que algunos de los migrantes planean asentarse en el país “por un tiempo”, aunque el destino sería la Ciudad de México, debido a que en la provincia “hay pocas oportunidades y discriminación por parte de la población”.

“Parece que el xenófobo no entiende el por qué de las cosas, es muy fácil juzgar que entender. ¿Saben el desespero que debe tener una persona para dejar todo atrás? Nosotros no venimos aquí a molestar o estorbar o a trancar calles porque nos da la gana, sólo queremos continuar con nuestro camino, queremos que México nos deje seguir con nuestro camino”.

El venezolano relató que Tapachula está “colapsado”, pues el flujo migratorio fue detenido por lo estricto de la autoridad.

“Es un infierno, no tienes idea; no hay oportunidad ni siquiera de comprar comida, hay gente que se queda en la calle, no hay casas, todo está colapsado. Yo la catalogué como la cárcel más grande para salir de Tapachula, nunca había visto tantos retenes”, comentó.

Giacomo