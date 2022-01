Miguel Barbosa afirma que peleará legalmente contra Uber

Por Alexis Lira Reyes

“Vamos a pelear legalmente, no estamos de acuerdo” con las tarifas de las plataformas de taxis ejecutivos, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tras la suspensión provisional que obtuvo Uber en contra del control de precios.

El pasado miércoles, la empresa Uber dio a conocer un amparo que obtuvo de un juez federal en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), bajo el argumento de que el servicio privado que ofrece no debe estar sujeto a una regulación similar a la del transporte público porque es una categoría distinta.

#EnVivo | "Hemos recibido documentos desafiantes de Uber donde dicen que no van a cumplir con la ley. Vamos a pelear legalmente, no estamos de acuerdo" pic.twitter.com/Zy4hWHRvru

Este jueves, en conferencia de prensa, el mandatario poblano se manifestó en contra de la suspensión y dijo que defenderá los intereses del usuario, por lo que procederá a impugnar la decisión.

A Barbosa Huerta no le sorprendió la notificación de Uber, pues aseguró que la empresa mantiene una posición de “desafío” contra del gobierno de Puebla, específicamente hacía la SMT.

“La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) ha recibido documentos desafiantes de Uber donde dice que no cumplirán con la ley, y que la oferta y la demanda no se regula por los gobiernos, totalmente en una posición de desafío, no nos sorprende”, señaló.