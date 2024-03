Milei cumple 100 días al mando de Argentina entre protestas en contra

Buenos Aires. Organizaciones sociales de Argentina realizaron este lunes 18 de marzo una jornada nacional de protesta, con bloqueos de calles y de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en rechazo a las medidas del gobierno del presidente Javier Milei y en demanda de ayuda social para comedores comunitarios, entre otros reclamos.

La protesta, que coincide con los primeros 100 días de gestión del mandatario liberal, fue convocada por la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero junto con movimientos sociales y sindicales.

«Vamos a profundizar nuestro plan de lucha frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular», planteó la UTEP a través de un mensaje difundido en las redes sociales.

¿Qué piden los trabajadores?

El Polo Obrero, en tanto, reclamó el cese de los despidos, mejores condiciones laborales y el aumento de la asistencia social y salarial en un contexto inflacionario.

La diputada electa del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, Vanina Biasi, explicó a la prensa local que «el movimiento piquetero (desempleados), le quiere decir a Milei que no va a bajar los brazos, que no vamos a permitir que los chicos se mueran de hambre delante nuestro. El ajustazo no es para la casta, la casta está festejando, el ajustazo es contra el pueblo».

Bloqueos contra mando de Milie

La protesta incluyó bloqueos a las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, con incidentes entre policías y manifestantes en el Puente Pueyrredón y en el Puente Saavedra, y manifestaciones en ciudades del interior del país, como Córdoba, San Juan, Neuquén y Puerto Madryn, Santiago del Estero y San Salvador de Jujuy, entre otras.

Los manifestantes plantearon que el recorte de los alimentos para los comedores es implementado en nombre de un ataque a los «intermediarios«, pero, según denunciaron, las autoridades pertinentes rechazaron también asistir de manera «directa» a las familias que lo necesitan.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo recientemente que «la comida nunca será una variable de ajuste, lo que sí es una variable de ajuste son los intermediarios» en la cadena de la ayuda social.

La tercera economía de América Latina enfrenta desafíos económicos, con alta inflación (276,2% interanual en febrero pasado), y también políticos, ya que asiste a un severo enfrentamiento entre el Ejecutivo con los gobernadores provinciales y con partidos políticos de la oposición, que cuestionan el ajuste del gasto público y las formas adoptadas por el Gobierno para impulsar reformas políticas y económicas.

Foto: Agencia Xinhua

