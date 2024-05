Milei niega un atraso cambiario en Argentina, ¿a qué se refiere?

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó este miércoles 15 de mayo que el país sudamericano tenga un atraso cambiario (caída del tipo de cambio real multilateral), y destacó que la tercera economía de América Latina atraviesa un proceso de «estabilización y desinflación con corrección de precios relativos».

El mandatario disertó este día por espacio de una hora en un ciclo de charlas organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde, además, aseguró que su administración está «muy cerca de abrir» el mercado de cambios para la libre compraventa de divisas.

Milei ponderó que «no hay déficit fiscal, el riesgo país está cayendo, no estamos perdiendo reservas ni estamos necesitando el financiamiento de nadie», y aseguró que «el problema no está en el atraso del tipo de cambio» sino que radica en que el país «sufrió un ‘shock’ de productividad que se llama 20 años de populismo».

El mandatario cuestionó a los economistas y analistas locales que consideran que hay un «atraso cambiario» y dijo que una eventual devaluación de la moneda nacional «lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres e indigentes».

Milei asistió al evento, que se desarrolló en el Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires, acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; los ministros del Interior, Guillermo Francos, de Economía, Luis Caputo, y de Defensa, Luis Petri; y las ministras de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

«Dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, me parece relevante tener este debate, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque, desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal»

Javier Milei

Presidente de Argentina