Millón y cuarto debe Puebla por el funeral de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 8 de octubre 2021. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó que desde el pasado 2018, la administración estatal adeuda el pago de una adjudicación directa a la empresa Mayodan Comercial Poblana S.A. de C.V por un monto de 1 millón 250 mil pesos 059 centavos por la realización de la ceremonia luctuosa de la exgobernadora Martha Érika Alonso, y de su esposo el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que fallecieron en un accidente aéreo de acuerdo a la versión oficial el pasado 24 de diciembre del 2018.

En conferencia de medios, Barbosa Huerta afirmó que su gobierno pagará dicha deuda al responsabilizar al entonces Secretario de Gobernación de Martha Érika, Jesús Rodríguez Almeida y a su secretario de Finanzas, Eduardo Homero Tovilla. Ni de manera posterior por el gobernador interino, el priista Guillermo Pacheco Pulido, administración que encabezaba la ahora Secretaría de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto. El mandatario afirmó no comprender por qué dichas administraciones no hicieron frente de manera oportuna a dichos compromisos económicos.

Al respecto, explicó que la adjudicación directa de la ceremonia luctuosa por el fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso y del desaparecido gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en los reportes financieros del gobierno, de manera “sorprendente”, al parecer no está liquidado el contrato en el que además afirmó hubo muchos gastos extras como la renta de al menos 25 vehículos, entre otras cosas.

“Vino el gobierno interino y llegó el secretario de gobierno de Fernando Manzanilla Prieto, y tampoco liquidaron. No quiero dar una opinión. Me la reservo. Si encontramos que ese dinero se debe, lo vamos a pagar, claro que sí. Quien falleció fue la gobernadora y correspondía al gobierno pagar las exequias. No me alcanza a comprender el espíritu infame que mostraron. El secretario de Finanzas era Eduardo Homero Tovilla”, refirió.