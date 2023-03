Ministros de la SCJN se oponen al avance de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son parte de la «mafia del poder» y se oponen al avance de México.

En una entrevista durante su gira de supervisión del Tren Maya en Quintana Roo el sábado 25 de marzo, el mandatario señaló que «los distinguidos miembros del Máximo Tribunal» apoyan a la oligarquía después de que suspendieran el segundo paquete del Plan B.

“Pueden (suspenderla) porque es la misma mafia. Son iguales que Ciro, que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México