Monzón pidió protección a Fiscalía un día antes de su asesinato: Red Plural de Mujeres

La abogada y activista Cecilia Monzón Pérez pidió protección personal a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla un día antes de ser asesinada, reveló Marina Cortes Torres, integrante de la Red Plural de Mujeres.

En conferencia de prensa, acusó que las autoridades poblanas hicieron caso omiso, en reiteradas ocasiones, a las medidas preventivas que solicitaba la también exfuncionaria municipal desde el 2020.

Todo inicio, explicó, desde 2018, cuando Monzón Pérez fue candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula y sufrió una ola de violencia verbal en redes sociales de parte de “un director de medios”, de quien no quiso revelar su nombre por miedo a represalias.

Ante ello, la abogada denunció al responsable y obtuvo medidas de protección otorgadas por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), mismas que concluyeron dos años después.

Para ese año, Cecilia Monzón Pérez volvió a solicitar protección ante las autoridades encargadas de la justicia, pero no fueron otorgadas, por lo que nuevamente las acciones de violencia continuaron.

“Fue a pedir no una, sino varias veces que se le diera protección, todavía el viernes acudió a la Fiscalía para revisar cómo iban sus asuntos y a pedir nuevamente la proteccion de la justicia y simplemente no fue escuchada, su petición no llegó y hoy lamentablemente ya no está con nosotros”, señaló.