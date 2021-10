Morena, a favor de la ciudadanía en Miscelánea Fiscal 2022, destaca Armenta

A pesar de que la iniciativa sobre la eliminación del IVA a los productos de higiene menstrual se planteó hace varios años, por diputadas de varios partidos políticos, y colectivos feministas, ésta fue rechazada en la Cámara de Diputados, a lo que el senador Alejandro Armenta Mier señaló que ahora en la aprobación de esta propuesta en el Paquete Económico 2022 fue la oposición quién «votó en contra de las mujeres».

En rueda de prensa celebró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), estuviera a favor de un presupuesto que vela por el bienestar de la ciudadanía, “no como la oposición que estuvo en contra de varias reducciones que se propusieron”; sin embargo, no argumentó en qué puntos se hicieron observaciones al respecto o si alguna opinión representaba una mejora.

“El PAN y el PRI estuvieron en contra de las mujeres el día de ayer. Cada vez que vayan a comprar una toalla íntima acuérdense que el PAN y el PRI no estuvieron a favor de un derecho que ustedes tienen y que respeta su individualidad»

En entrevista, minimizó el origen social de la iniciativa y las negativas que tuvo por parte de su fracción partidista en ese momento. Añadió que la resolución y aprobación se logró tras un estudio socioeconómico de impacto, mismo que fue revisado por la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Senadores.

“Lo importante es que ya se logró, que dimos una muestra clave y contundente. Yo no estoy en ese debate. Yo no estoy metido tanto en las paternidades de una iniciativa, sino en los resultados. Siempre hago mías las iniciativas positivas, vengan de donde vengan. Lo importante hoy es que cada vez que las mujeres compren un implemento de higiene menstrual van a pagar menos»

En 2020, cuando la Cámara de diputados, de mayoría morenista, desechó la iniciativa argumentó que la eliminación del 16 por ciento del IVA en estos productos implicaría una reducción de 3 mil 400 millones de pesos anuales para la Secretaría de Hacienda.

En aquella ocasión, Tatiana Clouthier, celebró la decisión de la Cámara de Diputados, ya que “la iniciativa no logra el propósito de hacer más accesible el precio de este producto para las mujeres, genera un hueco en las finanzas públicas ante la crisis del covid-19 y beneficia a las empresas”.

La propuesta, que fue apoyada por muchos diputados y diputadas de todos los grupos, se separó de la votación general del dictamen de Miscelánea, y se sometió a votación nominal por tablero, a solicitud de Morena.

El senador Armenta Mier insistió en que el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional están molestos por la aprobación del Paquete Económico 2022 por parte de Morena, PVEM, PT y PES. Aseguró que con estas acciones el país podrá reactivarse en materia económica tras la pandemia sanitaria de covid-19.

Explicó que la obligatoriedad de que los jóvenes se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), está fundamentado en el Artículo 31 de la Constitución, mismo que señala que todas y todos los mexicanos deben contribuir con los ingresos de la nación; además, esta forma de control evitará que los jóvenes sean víctimas de fraude fiscal y fraude cibernético por parte de empresas fantasma.

“Cuando tienes 18 años te conviertes en una persona de derechos plenos, pero tienes obligaciones. Si un joven tiene 18, 19, 20 años y no trabaja no paga impuestos, no pasa nada, pero si tiene actividad económica debe pagar impuestos»

«¿Dónde está el terrorismo fiscal? Cuando el joven tiene su RFC tiene el control de su historial tributario. Es como si tuvieras tu INE, si quieres votas, si no, no, pero tienes el control de tu identidad democrática”

Alejandro Armenta Mier

Senador