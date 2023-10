Morena critica comparecencias «a modo» del Ayuntamiento de Puebla

La regidora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Elisa Molina Rivera, acusó al Ayuntamiento de Puebla de realizar comparecencias «a modo” y de simulación.

A través de un vídeo compartido en Facebook, informó que durante la comparecencia de la Secretaría de Gobernación, no se le permitió el uso de la palabra, lo que le impidió interrogar al titular de la dependencia, Jorge Cruz Lepe, sobre los pendientes de la ciudad.

Asimismo, precisó que los regidores que presiden las comisiones de la referida comparecencia, fueron los primeros en interrogar, dejando al final a otros integrantes de Cabildo.

Puntualizó que, en general, la información otorgada por los titulares de las dependencias no ha sido clara, pues indicó que no existe realmente una rendición de cuentas, al considerar que no tienen conocimiento de las acciones realizadas durante su gestión.

“Nos preocupa que realmente las respuestas que dan no son tales, no hay transparencias, lo que pudimos observar es que no se alcanza a responder a lo que se pregunta, se alargan en tiempos” Elisa Molina Rivera

Regidora de Morena

Denuncia rezago del presupuesto de la Segom

En cuanto a la comparecencia de Lepe Cruz, cuestionó que a nueve meses del 2023, sólo ha ejercido el 60 por ciento del presupuesto autorizado, por lo que consideró imposible que el 40 por ciento restante se utilice adecuadamente en el municipio.

Señaló que el gobierno municipal no se ha enfocado en invertir en áreas que realmente lo necesitan, al referir que ha gastado 107 millones de pesos en medios de comunicación, para promover la imagen del alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Asimismo, la regidora de Morena, Elisa Molina Rivera, cuestionó que el gobierno no ha intervenido de manera adecuada las vialidades del municipio, pues se han reportado distintos baches, además de que mantiene inconclusas las obras del Centro Histórico.

«En realidad no hay transparencias, no sabemos si serán utilizados en la campaña que han emprendido»

Foto: X

