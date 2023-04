Armenta y Mier se comprometen a revisar concesión de agua en Puebla

El diputado federal Ignacio Mier Velasco y el senador Alejandro Armenta Mier, ambos de Morena y aspirantes a la gubernatura de Puebla, prometieron que desde sus cargos en el Congreso de la Unión, revisarán la concesión de agua en la zona metropolitana poblana.

Por separado, ambos morenistas retomaron esta demanda de ciudadanos, asociaciones civiles y políticos de izquierda, a meses de la contienda interna para definir la candidatura del partido obradorista en 2024.

Durante un encuentro con medios, Mier Velasco adelantó un “análisis” sobre la disponibilidad del líquido, la condición de la infraestructura, así como un diagnóstico técnico, administrativo y jurídico de la concesión que otorgó el Congreso y Ayuntamiento capitalino en 2013, a la empresa Concesiones Integrales.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados reconoció que “no es un tema sencillo”, pues antes de plantear la revocación del contrato hace falta conocer las condiciones del sistema operador del servicio.

Por otra parte, el senador Armenta Mier advirtió que es “riesgoso” anular el contrato con Concesiones Integrales, pues causaría al gobierno de Puebla una penalización “costosa” para el estado que le causaría deuda.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta anunció una “revisión con apego a la ley” de la concesión, pues replicó la denuncia de colectivos, por la falta de saneamiento a las aguas residuales..

“Agua de Puebla nos cobra la potabilización del agua y no ha invertido un solo peso en la potabilización, es una empresa que se creó para saquear a los poblanos, eso es lo que me dicen los ciudadanos, eso me lo acaban de decir y me lo dijeron ayer”

Armenta Mier

Senador