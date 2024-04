Morena se deslinda de Eukid Castañón, exoperador político de Moreno Valle

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla se deslindó del exdiputado local panista Eukid Castañón Herrera, luego de que la oposición lo denunció por presunto peculado, además de operar a favor del oficialismo en la entidad.

Agustín Guerrero Castillo, secretario general de Morena, afirmó que el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) no tiene en su estructura al reconocido operador político durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Aunque que no hay información de que Castañón Herrera trabaje con otro candidato de Morena, el secretario indicó que deben consultarlo con los demás abanderados de la cuarta transformación en la entidad.

«No es miembro de Morena, no está afiliado a Morena, no tenemos en la información que nos dan nuestros candidatos ningún reporte de que estarían operando a Morena (…) hay que preguntarle a los candidatos, en nuestra estructura electoral no tenemos ninguna persona con el nombre de Eukid Castañón con alguna responsabilidad del partido».

Agustín Guerrero Castillo

Secretario general estatal de Morena