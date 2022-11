Morena secunda a Barbosa y anuncia concentración pacífica a favor de la 4T

Por Anaid Piñas y Alexis Lira

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla convocó a los militantes y simpatizantes a respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación en una “gran concentración” masiva en el zócalo el próximo 27 de noviembre.

Agustín Guerrero Castillo, secretario general de Morena, señaló que el partido “hará propia la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta” para salir a las calles a respaldar a su partido y la reforma electoral, que se debate en el Congreso de la Unión.

Explicó que, durante la segunda asamblea del Consejo Estatal, que se realizó la tarde de este 14 de noviembre, se acordó por unanimidad sumarse a la magna movilización.

Por esa razón llamaron a todos los morenistas en funciones a promocionar el evento en redes sociales y pintar bardas para invitar a la ciudadanía a participar.

Afirmó que no será una marcha como la que realizaron algunas organizaciones y políticos de la oposición en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), sino una concentración de personas que abarrotarán las calles desde el Paseo Bravo hasta el Bulevar 5 de Mayo el próximo domingo 27 de noviembre.

“Cada uno de nosotros ya tiene una agenda para que en estos 11 días nos reunamos con varias agrupaciones para invitarlos a esta movilización (…) No tenemos un solo peso para ninguna actividad, vamos a pedir autorización a los propietarios de la barda y que nos donen su uso”

Señaló que la realización de las pintas en las bardas estará a cargo de los propios militantes, y que sólo autorizaron el uso de la leyenda “En defensa de la Cuarta Transformación todos al Zócalo de Puebla. Domingo 27 de noviembre, 11:00 horas. Morena, Puebla”.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, convocó a una marcha el próximo 27 de noviembre en la capital del estado para defender la Cuarta Transformación y la democracia del país.

Durante su videoconferencia de prensa, el mandatario poblano llamó a los poblanos a participar en esta movilización, un día después de la marcha nacional contra la reforma electoral, que organizaron grupos de oposición.

“La calle siempre ha sido de la izquierda, no de la derecha, por eso yo Miguel Barbosa llamo a los poblanos y poblanas de toda la entidad, a que nos movilicemos en una gran marcha acá en la ciudad de Puebla”

Sobre la marcha en contra de la reforma electoral, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, lamentó que grupos y partidos de oposición se hayan aprovechado de esta movilización para dañar la imagen de la Cuarta Transformación y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que políticos como el expresidente panista Vicente Fox y la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, que salieron a marchar, sólo buscan regresar a la esfera pública.

A diferencia de lo que opina la oposición, Barbosa Huerta señaló que los órganos electorales deben ser renovados, ya que hoy en día el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), no ha sido el correcto, por culpa de quienes lo integran. Asimismo, aclaró que la iniciativa de reforma, no propone la extinción de este órgano, sino su evolución y transformación, similar a lo que ocurrió en 2014, cuando se pasó del Instituto Federal Electoral (IFE), al INE.

Para el presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, existe confusión en torno a la reforma electoral, ya que no se pretende la desaparición del INE, sino su reestructuración y fortalecimiento.

Si bien se dijo respetuoso de los ciudadanos que salieron a manifestarse, lamentó que el movimiento se haya politizado y fuera utilizado por los partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) para promocionarse y desinformar a la población.

“Que no se utilice a la gente, que no se le mienta. El INE no desaparece, el INE se transforma, tiene que tener una mejora regulatoria. (…) Tampoco que anden acusando [la oposición] que hay alguien que polariza, ellos también dividen y además dividen con mentiras”

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Presidente del Congreso de Puebla