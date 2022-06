Mototaxis deben ajustarse al reglamento de Ley de Transporte: Barbosa

En Puebla el servicio de mototaxis debe apegarse al Reglamento de la Ley de Transporte, para evitar que las unidades circulen sin regulación, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia, el mandatario destacó la publicación de este documento en el Periódico Oficial del Estado (POE), ya que va a permitir regular y emitir sanciones para mejorar el transporte público en el estado.

No obstante, afirmó que el reglamento no significa que vayan a autorizar o regular los mototaxis en el estado, porque por mucho tiempo han operado “sin control ni regulación”.

“Ya hay especificaciones de diversa naturaleza para el transporte público, pero no se estará regulando y autorizando los mototaxis, estas cosas que existen de manera sin control ni regulación, no se equivoquen, hay que ajustarnos a los términos del reglamento y la ley, y no interpretar de que se autorizan”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla