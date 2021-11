Movilización por la reforma eléctrica

Por Alfonso Yáñez Delgado

Con la publicación, en el Diario Oficial, del acuerdo de otorgar al gobierno de Puebla una ampliación presupuestal de 20 millones 135 mil pesos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas por diferentes acciones, sería importante para la opinión pública conocer la aplicación de otros fondos para el mismo fin y entregados desde el inicio de año; conocer el número de personas localizadas será un estímulo para la ciudadanía que ha sufrido la desaparición de algún familiar o amigo.

Después del anuncio de fondos y posibles realidades festivas sí encuentran al ser querido, abordaremos la convocatoria para una movilización por la defensa de la Reforma Eléctrica.

Para algunos opinadores muy bien pagados con el fondo de guerra creado por parte de un sector empresarial para defender más de dos terceras partes de las centrales eléctricas de empresas privadas que fueron financiadas por la banca de desarrollo y las Afores, la visita del activo embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar al Palacio Nacional motivó el aplazamiento hasta abril del próximo año, de la discusión y aprobación del proyecto de Ley de la Reforma Eléctrica.

No ha sido la actividad del embajador metiche lo que aplaza el debate de la propuesta presidencial que pretende rescatar la industria eléctrica para el patrimonio nacional. Según un documento publicado por el partido Morena, publicado en la prensa nacional:

“A finales del 202, el futuro de la soberanía energética de México está en el aire. El presidente ha presentado una iniciativa de Reforma Eléctrica que busca rescatar a la Comisión Federal de Electricidad del saqueo neoliberal y que plantea en el litio que se encuentra en nuestro territorio es propiedad de la nación. En el Congreso, nuestra coalición no tiene los votos suficientes para aprobar esta iniciativa y va ser necesario negociar con otros partidos para sacar adelante la iniciativa. El debate de la Reforma Eléctrica no debe quedarse en las Cámaras, donde la oposición está sobrerrepresentada. La mayoría del pueblo mexicano está a favor de la iniciativa del presidente, pero es indispensable que ese respaldo se traduzca en movilizaciones masivas (las negritas son del columnista). Esta reforma se tiene que aprobar con el voto de Morena y de sus aliados en el Congreso y con el pueblo en las calles.

Entre los firmantes de la convocatoria citan a Armando Bartra, autor del libro Regreso a la Aula, donde pregunta: ¿Dónde está la izquierda?, y ahora los firmantes dicen que tiene razón y agregan: “la responsabilidad mayor del partido (Morena) no es respaldar y defender al presidente, sino impulsar en la sociedad su proyecto de país; transformar a la sociedad integralmente y desde abajo es algo que el gobierno no puede hacer y a lo que el partido está obligado. Morena no está realizando este trabajo y esto pone en riesgo todo lo que hemos logrado”.

Movilización contra la dictadura de los intereses corporativos y a favor de un régimen nacionalista ¡Sólo el pueblo puede salvar al pueblo! Dicen los firmantes en su invitación. ¿Lograran las movilizaciones? Es deseable.

