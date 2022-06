Mucho ayuda el que no estorba, aclara AMLO sobre el bloqueo de la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los líderes del PRI, PAN y PRD que ayer firmaron un documento en el que se comprometen a bloquear reformas a la Constitución al señalar que “no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar”.

“Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. Siguen con sus estrategas, asesores, politólogos, expertos. Imagínense decir ‘vamos a bloquear una reforma electoral’, ¿qué provecho tiene eso? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes que no se nos cierre esa puerta por completo porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos, como lo hacían antes, de la voluntad del pueblo”