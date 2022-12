Muere el gobernador de Puebla Miguel Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, falleció este martes 13 de diciembre tras complicaciones en su salud, así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de que el gobierno de Puebla informara que el mandatario poblano se encontraba bajo vigilancia médica este martes 13 de diciembre, fue trasladado a la Ciudad de México para su atención.

El gobernador estaba enfermo de diabetes, lo cual que derivó en la amputación de su pie derecho, por tal razón usaba una prótesis y en ocasiones una silla de ruedas para trasladarse a diferentes lugares.

Barbosa Huerta fue hospitalizado esta mañana en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla y al mediodía, se informó que el mandatario fue trasladado en helicóptero al Hospital de Cardiología Ignacio Chávez, de la Ciudad de México.

En un primer comunicado, a las 11:05 horas el departamento de Comunicación Social informó que estaba siendo valorado por personal médico, pero se encontraba “estable y sin complicaciones”.

En un mensaje con los medios, Verónica Vélez Macuil, directora de Comunicación Social, confirmó que el mandatario murió por una afección cardiaca y pidió respeto para la familia.

Tras el mensaje, los integrantes de su gabinete dedicaron un aplauso al mandatario poblano.

Cabe señalar que el pasado domingo, durante el evento con motivo de la entrega de patrullas a municipios, Barbosa Huerta dio a conocer que tenía un dolor en el brazo, pero aclaró que no era nada grave.

«Me están dando masajito en mi mano izquierda, no crean que es algo grave, me duele, del codo a la mano izquierda, entonces para eso tengo a las señoras que me dan masajito, pero aquí estoy y voy a estar”

Miguel Barbosa Huerta