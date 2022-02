Mueren más de 40 soldados ucranianos

Más de cuarenta soldados ucranianos murieron hoy en los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país, según informó la Presidencia de Ucrania.

«Sé que ahora hay más de 40 muertos y varias decenas de heridos», informó en rueda de prensa Alexéi Arestóvich, asesor presidencial, quien admitió que la mayoría de bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana.

Arestóvich, quien subrayó que, pese a todo, Rusia no ha logrado socavar el potencial defensivo de las Fuerzas Armadas, se dirigió a los ucranianos para que den sangre con destino a los soldados que combaten en el frente

OTAN no intervendrá en Ucrania, pero tendrá papel disuasorio: António Costa

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) «no intervendrá» directamente en Ucrania, pero actuará con un papel «disuasorio» en países vecinos socios de la coalición, afirmó hoy el primer ministro portugués, António Costa. “La OTAN no intervendrá ni actuará en Ucrania», dijo Costa en su primera intervención pública tras reunirse con los ministros de Exteriores y Defensa para analizar la situación creada por el ataque ruso. «La posición que la OTAN adoptará y en la que las fuerzas portuguesas podrán estar empeñadas son misiones de disuasión, en particular en los países de la OTAN con frontera con Ucrania», agregó.

Boris Johnson dará discurso sobre conflicto bélico entre Rusia y Ucrania

El primer ministro británico, Boris Johnson, pronunciará este jueves un discurso al Reino Unido sobre la ofensiva militar rusa en Ucrania y pedirá una reunión urgente de la OTAN. Según anunció en su cuenta de Twitter, Johnson hablará a la nación tras presidir esta mañana una reunión del gabinete de emergencia (COBRA, por sus siglas en inglés), integrado por los principales ministros, para abordar la crisis ucraniana.

OTAN descarta tener tropas en Ucrania y planes de envío por ahora

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no tiene tropas en Ucrania ni tampoco planes de desplegarlas en ese país, objeto de una masiva ofensiva por parte de Rusia, dijo este viernes el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg. «No tenemos planes de enviar tropas de la OTAN a Ucrania», dijo el funcionario en Bruselas. La OTAN activó sus planes de defensa -paso que concede autoridad a comandos militares para mover tropas- con el objetivo de reforzar la defensa de los países de la alianza.

UE pide a Bielorrusia no participar en ofensiva de militares rusos en Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, formuló este jueves un llamado a Bielorrusia para que se abstenga de participar de la ofensiva rusa en Ucrania, poco antes de una cumbre extraordinaria del bloque para discutir la cisis. «Hago un llamado a Bielorrusia y su pueblo: ustedes tienen la opción de no seguir la acción destructiva de Rusia (…) de no tomar parte en esta tragedia innecesaria contra sus vecinos de Ucrania», dijo Michel en conferencia de prensa.

Bombardeos en Kiev no han afectado a mexicanos: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard, quien se encuentra en gabinete de seguridad, informó en su cuenta en Twitter que las autoridades nacionales en Ucrania revelaron que » están bien, en contacto con las familias mexicanas». «Se ha decretado estado de emergencia. En Kiev hubo bombardeo de instalaciones gubernamentales sin afectación a nuestra comunidad. Confirmados combates este y sur de Ucrania», agregó Ebrard.

Reportan al menos 18 muertos en cuartel militar ucraniano de Odesa tras avance ruso

Al menos 18 personas murieron a consecuencia de un ataque aéreo ruso perpetrado hoy contra una unidad militar ubicada en la región de Odesa, bañada por el mar Negro tras el inicio de la operación militar ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, contra Ucrania. Según informó el Servicio Estatal de Emergencias, a consecuencia del ataque fallecieron 8 hombres y 10 mujeres.

México no está a favor de ninguna guerra, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó la posición del gobierno federal ante el conflicto en Ucrania y Rusia, afirmando que su administración «no está a favor de ninguna guerra».

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado pro la paz y la solución pacífica de las controversias, es un principio de la política exterior. Y esa es la postura internacional e México, es lo que ha dado a conocer la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación”, dijo.

Presidente de Ucrania compara a Rusia con Alemania Nazi tras ataque

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comparó el jueves la invasión rusa contra su país con las acciones de la «Alemania nazi» durante la Segunda Guerra Mundial. «Rusia atacó a Ucrania de una forma cobarde y suicida, como lo hacía la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial», declaró el presidente ucraniano durante una comparecencia trasmitida por Facebook. También instó a los ciudadanos rusos a «salir» a las calles para «protestar contra la guerra».

Rusia amenaza con reprimir cualquier manifestación no autorizada por Ucrania

Las autoridades rusas amenazaron este jueves con reprimir cualquier manifestación «no autorizada» contra la guerra en Ucrania, donde lanzó una amplia operación militar hace unas horas. El Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Comité de Investigación ruso avisaron a su población ante cualquier acción de protesta. El Comité señaló que las personas que participen en concentraciones sobre «la tensa situación en materia de política extranjera» o en enfrentamientos, se exponen a ser perseguidos judicialmente.

Ejército ucraniano asegura mató a 50 ocupantes rusos

El ejército ucraniano afirmó el jueves que mató a unos «50 ocupantes rusos» en la región de Lugansk (este), en las primeras horas de la invasión rusa del país. «El 24 de febrero, cerca de 50 ocupantes rusos fueron liquidados cerca de la localidad de Shchastia», en el este de Ucrania, dijo el Estado mayor del ejército en un comunicado. Los ucranianos usan el término «ocupante ruso» tanto para referirse a un soldado ruso como a los combatientes separatistas prorrusos del este del país.

