Mujeres mexicanas entregan su amor al cacao y el chocolate

La participación de las mujeres en la producción de cacao y chocolate ha avanzado en años recientes, sin embargo, aún resta trabajo por hacer para que la inclusión sea mayor.

Así lo resaltan datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que señalan que la industria del chocolate y de la confitería genera casi 57.000 empleos directos, de los cuales la mitad son ocupados por mujeres.

En entrevista con La Jornada, Janet Gómez Barrios, directora adjunta en Ecom Cocoa, precisó que en el campo la paridad es 50-50. Sin embargo, resaltó el papel de la mujer en el cultivo originario de México, pues es fundamental para la transmisión de los usos y costumbres.

La entrevista citada en el artículo titulado Mujeres ganan terreno en la producción de cacao y chocolate, escrito por Alejandro Alegría, Gómez Barrios resalta que la participación de las mujeres en el campo es más visible, pues una cuarta parte de la población mundial trabaja como agricultoras remuneradas y empresarias en el sector agroalimentario.

En México, dijo, de cada 100 productores de cacao, 17% son mujeres, es decir, son propietarias de terrenos de cultivo. “En el campo hay muchas mujeres, no son la mayoría, pero tenemos dueñas de parcelas”.

“Cada vez más van más allá, como son multitareas, pues están viendo no sólo sembrar para comer, sino para vender y, ¿por qué no? adquirir otro pedacito de tierra y, ¿por qué no? hacer diversidad de cultivos y vender el restante en el mercado”, dijo.

Gómez Barrios subrayó que México produce alrededor de 30.000 toneladas de cacao al año, principalmente en Guerrero, Veracruz Oaxaca, Chiapas y Tabasco, aunque en estos dos últimos estados se produce 90% del total nacional. La vocera apuntó que en ambas entidades es donde se puede encontrar el mayor número de mujeres dedicadas al “noble cultivo”, como le llaman al cacao.

Mujeres comparten productividad

El avance de las mujeres no sólo se da en el campo, sino en la industria del chocolate. Paulina Ruiz, gerente de comunicación en Mars, comentó a La Jornada que 20% de los puestos directivos lo ocupan mujeres, cuando hace una década todos eran ocupados por hombres.

Dijo que uno de los objetivos de la compañía para 2025 es tener a más directivas. “Sabemos que aún nos falta muchísimo por caminar, porque nuestra meta es estar en un ratio de 60-40, idealmente 50-50”, dijo.

Pese a ello, comentó que la participación de las trabajadoras es balanceada, pues representan la mitad de los empleos que genera en el país. Ruiz señaló que la compañía busca incrementar la participación femenina, por lo que lanzó la campaña “Mi Voz Se Escucha”, con la que busca conocer qué se necesita cambiar para que más mujeres ocupen puestos de alta dirección.

Detalló que en México se pretende reunir 2.000 respuestas, las cuales se juntarán con los resultados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil, para que la Universidad de Oxford elabore un estudio que muestre la realidad de las mujeres en materia laboral y las empresas puedan poner en práctica acciones para ser más inclusivas.

Señaló que conocer los resultados es de suma importancia porque de acuerdo con la ONU, la brecha de género se cerraría en un siglo, pero por causa de la pandemia la meta se ha retrasado 25 años.

Además, la población femenina en el mundo aporta 28 billones de dólares al producto interno bruto global, por lo que pese a tener gran peso económico, “sus voces no son escuchadas”.

Además, la compañía impulsa desde hace ocho años el programa “Por amor al cacao”, el cual nació para renovar los plantíos en campos cacaoteros en Pichucalco, Chiapas, luego de que fueran afectados por el hongo monilia. En esta acción también apoyan a mujeres productoras, por lo que ahora producen hasta una tonelada por cada hectárea.

Te puede interesar…