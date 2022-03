Mujeres toman las calles de la CDMX para exigir un alto a la violencia en su contra

Por Animal Político

Los colores morado y verde volvieron a inundar las calles de la Ciudad de México la tarde de este martes 8 de marzo. En un nuevo #8M, miles de mujeres marcharon en la capital del país, con el fin de exigir un alto a la violencia en su contra, justicia por los feminicidios y otras agresiones, respeto a sus derechos y tirar al patriarcado.

Aunque diversos contingentes salieron desde distintos puntos con rumbo al Zócalo, el principal partió hacia allá desde el Ángel de la Independencia a las 16:00 horas, en medio de un dispositivo de seguridad desplegado por los gobiernos federal y local. Pasadas las 18:00 horas, personas seguían saliendo del Ángel con rumbo al Zócalo.

Desde temprano, el cinturón en torno a Palacio Nacional y otros edificios del Centro Histórico se vio reforzado con elementos de la Marina.

En días pasados, la administración capitalina informó que más de 3 mil policías participarían en la vigilancia de la marcha.

Por la tarde, desde las 15:00 horas aproximadamente, un grupo pequeño de manifestantes comenzó a enfrentarse con las policías que resguardaban las vallas en Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Por ese y otros incidentes, las autoridades capitalinas reportaron 25 personas lesionadas.

Fuera de eso, la manifestación en la capital se desarrolló sin más hechos de violencia.

Los contingentes y el avance

Las manifestantes se empezaron a reunir desde cerca del mediodía. En cada contingente, destacaban las playeras moradas y los pañuelos verdes, así como las pancartas y consignas feministas.

“Se va a caer, se va a caer, lo vamos a tirar”, “Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “Mujer, escucha, esta es tu lucha”, “El que no brinque es macho”, “Ni una asesinada más” y “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” fueron algunas de frases más escuchadas.

El reclamo de las mujeres parte de cifras como los mil 6 feminicidios registrados en el país durante 2021, o bien, los 76 que se contabilizaron tan solo en enero, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

En el municipio de Ecatepec, Estado de México, uno de los más peligrosos para las mujeres, las manifestaciones de este #8M comenzaron más temprano. Ahí, familias de víctimas de feminicidio marcharon por la mañana rumbo al Palacio Municipal para demandar justicia en sus casos.

Dentro de otros estados, como Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, también se registraron marchas de mujeres este martes, y se esperaba que otras se llevaran a cabo a lo largo de la jornada.

En la Ciudad de México, marcharon tanto jóvenes como madres con sus hijos menores de edad. En este contingente, la consigna era la de criar una nueva ciudadanía, contraria al machismo arraigado en el país.

También participaron contingentes de personas trans, mujeres universitarias, científicas y artistas, entre otros sectores, con el reclamo común de poder vivir en libertad y sin miedo, de que haya un alto a los asesinatos de mujeres y de que cada agresión hacia alguna de ellas —sin excepción— sea llevada ante la justicia.

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com