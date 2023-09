Multan a 250 en capital poblana por sacar basura a destiempo

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OSSL), ha sancionado a 250 personas por no respetar el horario para sacar la basura en la ciudad de Puebla, las cuales han tenido que pagar una multa económica que va de 1 a 10 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalente de 103.74 a mil 037 pesos.

La directora de Normatividad e Inspección de Residuos Sólidos Urbanos, Liliana Vázquez Cabrera, dio a conocer que las sanciones corresponden al último trimestre del 2023.

Afirmó que en distintas partes de la ciudad es recurrente que los colonos saquen a destiempo los desperdicios a la calle, pues lo estipulado es que lo hagan a partir de las 20:00 horas.

“El horario es de 8 de la noche en adelante, ya que hemos encontrado a las 2 de la tarde, en diferentes horarios la están sacando, por eso hacemos la invitación de que la saquen en el horario que corresponde” Liliana Vázquez Cabrera

Directora de Normatividad e Inspección de Residuos Sólidos Urbanos

Asimismo, dijo que se ha detectado que en las calles del Centro Histórico, en donde se están realizando obras, como es la 10 a la 18 oriente-poniente, los comerciantes no respetan el horario establecido para sacar la basura.

No obstante, a ellos no se les aplica sanción, ya que se acordó con el Ayuntamiento de Puebla que no se les cobraría ningún peso, debido a que los ingresos de los locatarios han disminuido por las intervenciones que se están realizando en las vialidades en donde comercializan.

“En esa zona no (hay sanciones), porque entendemos el tema de que están en obras y sus ingresos no son los que normalmente tenían”

En el mismo contexto, exhortó a la ciudadanía a ser consciente y respetar el horario de recolección, ya que derivado de esto, se provocan inundaciones en la capital, pues explicó que al poner las bolsas de basura en las calles antes de tiempo, hace que los animales las abran, provocando que se dispersen los residuos y se vayan directamente a las alcantarillas, provocando anegaciones.

Liliana Vázquez expuso que esto se da comúnmente en todo el municipio, pero sobre todo en el Bulevar Norte.

“Hacemos la invitación a los ciudadanos, a los comercios, a que saquen sus residuos en el horario que corresponde (…) la fauna hace que abran las bolsas, se vayan a las alcantarillas y nos genera un problema que se tapen”

Foto: Agencia Enfoque

