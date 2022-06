Municipio poblano desdeña protestas contra parquímetros

El gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez, tachó de «raja política» a las protestas en contra de los parquímetros por parte de vecinos de El Carmen, quiénes denunciaron que el proyecto nunca les fue consultado.

Pese a las inconformidades, el funcionario municipal sentenció que no habrá cambios en el programa o extensión del periodo sin multas; señaló que un mes «es tiempo de sobra» para «acostumbrarse» al nuevo impuesto.

En entrevista, señaló que las protestas son respaldadas por «personajes de Morena«, quienes buscan «sacar raja política» de los vecinos, quienes consideran un amparo para frenar los parquímetros.

«Hay personajes de Morena que están metidos en este supuesto descontento, lo vemos, ahí están algunos regidores, algún diputado, un exregidor y es lamentablemente que se presten a este juego político (…) No nos intimidarán estos personajes de Morena(…) Hacemos algo que ellos no hicieron, algo que no pudieron hacer; su partido tenía hecho un asco el Centro Histórico, no tienen calidad profesional, ni calidad moral para utilizar este tema de manera política»

Adán Domínguez Sánchez

Gerente Municipal de Puebla