Nace FENIS con invitación a exmilitantes partidistas

El Frente Nacional de Izquierda Social (FENIS) busca sumar fuerzas para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales en el estado de Puebla que garanticen el bienestar de la población, sin importar el pasado o el color partidista de sus integrantes.

En rueda de prensa, exigieron al gobierno del estado y al Ayuntamiento de Puebla prestar atención a temas de violación a derechos humanos, seguridad, protección al campo, la liberación de las instalaciones de la UDLAP y elaboración de políticas públicas.

En su intervención, Marco Antonio Mazatle Rojas, integrante de la organización, rechazó que el grupo esté financiado por la expresidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, o por algún otro grupo político, sino por medios propios.

También aclaró que el FENIS está conformado por más de 110 mil personas, entre exburócratas, líderes de organizaciones sociales, organizaciones campesinas, sindicalizados, abogados, universitarios y ciudadanos comunes.

«Este movimiento es incluyente y se nutre de la agenda social de los poblanos que luchan por causas específicas. Si es para compartir el esfuerzo de la Cuarta Transformación, pero no hay un sentimiento de pertenencia. No queremos divisiones, no importa si trabajaron en otra administración o su partido, sea rojo, sea Verde»