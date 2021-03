Nace frente feminista ante la represión del 8M

Kara Castillo

Luego del anuncio del gobierno del estado de la apertura de carpetas de investigación a los autores materiales e intelectuales de los daños causados durante la manifestación del 8 de marzo y su vinculación con procesos penales, colectivas lanzaron el hashtag #NosCuidamosTodas que buscará exigir justicia, derecho a decidir y un verdadero trabajo gubernamental y social contra la violencia de género.

Denunciaron que el mandatario Miguel Barbosa Huerta utilizó las protestas del 8M para criminalizar la lucha feminista con fines político electorales y que en Puebla se prepara un “escenario de represión” construido por el recién nombrado subsecretario General de Gobierno, Ardelio Vargas Fosado, personaje vinculado con las graves violaciones a derechos humanas registradas en Atenco y San Bernardino Chalchihuapan, en 2006 y 2014, respectivamente.

Señalaron que la represión contra grupos feministas ocurre en el país, por lo que hicieron un llamado a las colectivas feministas nacionales y a la sociedad poblana para que estén alertas pues es seguro que la represión alcance “dimensiones grotescas”.

Acusaron que aunque se realizaron cuatro marchas distintas previo al 8 de marzo, sólo hubo cobertura para una sola destacando los destrozos y desviando la atención del sentido de las movilizaciones “los medios de comunicación pagados por el gobierno estatal, manipularon la información para criminalizar y desinformar a la población. “Nos encontramos incluso con fotografías en medios con clara intención político-electoral que ponen a mujeres que ni siquiera viven o realizan su trabajo en la ciudad de Puebla. Exigimos que se realice un periodismo responsable y ético”.

“Es claro que estamos ante el escenario de represión para desarticular el trabajo de coordinación con el Congreso de Puebla. Emitimos una alerta ante posible agravamiento en días venideros”.

“Rechazamos su intento por desarticularnos, para enfrentarnos entre unas y otras. Las declaraciones del gobierno del estado tienen tintes electorales, lamentamos que en vez de atender a las mujeres y víctimas utilicen la fecha para sus intereses electorales”, aduce el comunicado.

Lamentaron también el intento por parte del gobierno estatal de desarticulación del movimiento emergente de mujeres, con el evidente objetivo de deslegitimar la lucha para no cumplir acuerdos pactados en la pasada Toma del Congreso de Puebla en noviembre 2020.

“Es notorio que por la proximidad de las elecciones el gobierno del estado quiere utilizar esto para atacar a quien considera su enemigo en la contienda. Nos parece terrible que en vez de atender el reclamo de las mujeres se utilice su rabia y manifestación para sus necesidades electorales y no para atender la gravedad de este problema”.

#NosCuidamosTodas: nuevo frente

Integrantes de la Articulación #8MPuebla anunciaron que este nuevo frente incluirá a feministas, integrantes de la comunidad LGBTTTI, organizaciones de izquierda y todas las activistas que buscan luchar contra el patriarcado, el capitalismo y el racismo.

“Frente al intento de criminalización de la protesta, frente a los oídos sordos para atender este problema tan delicado es que lanzamos el #NosCuidamosTodas con el que comenzaremos a diseñar mecanismos de protección, vinculación y fortalecimiento de la unidad entre el movimiento feminista, LGBTTTI y las organizaciones de izquierda que luchen contra el patriarcado, el capitalismo y el racismo”.

En su posicionamiento trasmitido por redes sociales, representantes de las organizaciones hicieron un llamado a las mujeres de Puebla a desterrar el machismo de las movilizaciones feministas y rechazaron las pintas de odio contra la comunidad trans: “Hubo pintas de odio contra la comunidad trans escuchamos a mujeres alentando a gritar ‘es puto, es puto’ o ‘quiere llorar, quiere llorar’, así como pintas de ‘mujer no cis’ o ‘transactivismo es misoginia’”.

Recordaron que es el machismo-capitalista fue quien convirtió la condición de mujer y lo femenino en “insulto” de este modo todo lo que no fuera hombre, blanco y cis se convirtió en algo anormal que debía ser reprimido. “Utilizar las herramientas del machismo para luchar es reproducir su lógica y principios, con lo que en la práctica no se está derrumbando sino fortaleciendo al patriarcado, no importa cuán ‘radical’ se vista el machismo, machismo se queda”.

También se deslindaron de la provocación contra la organización popular 28 de octubre, del que fueron acusadas mediáticamente:

“El 8 de marzo es una fecha histórica que nos recuerda la lucha de las mujeres contra el patriarcado y el capital en todo el mundo. Es lucha interseccional de mujeres diversas (cis, obreras, lesbianas, trans, indígenas, comerciantes, campesinas, trabajadoras sexuales etc.). Somos mujeres pobres y diversas si bien nuestra lucha puede tener demandas específicas, nos hermana la identidad de clase con las compañeras, compañeros y compañeres de la 28 de Octubre, el intento de provocación del día de ayer no puede ser más que obra de personas de la derecha infiltradas en las movilizaciones, nos deslindamos totalmente de querer asignar la responsabilidad de esto al movimiento feminista en Puebla.

“Del mismo modo denunciamos las pintas de odio contra la comunidad trans, el intento de convertir la ira de algunas mujeres contra lo que plantean como traición del congreso en una ‘defenestración’ de la Ley Agnes por las que mujeres y hombres trans han peleado por diez años. No fuimos todas las que hicimos estas pintas y ataques, fue una minoría de la derecha fascista infiltrada en las movilizaciones”.

“El gobierno del estado de Puebla está evadiendo el fondo de la marcha, criminalizando y devolviendo toda la carga a las mujeres. Esta articulación tuvo como propósito exigir al Estado e instituciones el cumplimiento a las diversas exigencias, lo cual no debe pasar desapercibidas”, asentaron en el posicionamiento de la articulación que comprende a las organizaciones: Ddeser, REDefine, tr3intaytr3sMujeres, Kiki House of Marik Ha, Trans* Versales, Colectiva Coatlicue Siempre Viva, Asamblea de Mujeres Universitarias, ReComu, Marea Púrpura, Red de Mujeres Articuladas Universitarias, Colectiva Tiamat K’uVi, Grupo Transgénero, Periferia, Comunidad Consciente Universitaria, Coordinadora Feminista de Puebla, entre otras.

No hubo nunca un diálogo abierto

Las representantes de las organizaciones sostuvieron que el gobierno del estado de Puebla nunca tuvo un diálogo abierto. Recordaron que desde la Toma del Congreso Puebla en noviembre pasado, el gobernador se ha negado a acudir a las mesas convocadas.

Al desmentir las declaraciones de apertura del gobierno del estado de Ana Lucía Gill, secretaria de Gobernación, se dijeron dispuestas aceptar una convocatoria pronta que tenga facultades resolutivas e incluya todos los niveles de gobierno, congreso y universidades más sociedad civil.

“Pero le tomamos la palabra a la actual titular de la Secretaría de Gobernación: pedimos que cite a las autoridades de los tres niveles del ejecutivo más congreso, universidades y fiscalía para discutir sobre la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en las que estén incluidos familiares de víctimas, colectivas y ONGS feministas y trans, por parte de la sociedad civil. El diálogo debe incluir la discusión de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de desaparecidos”.