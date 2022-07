Nacho Mier apoya «puertas abiertas» para la renovación del comité de Morena

El diputado federal Ignacio Mier Velazco afirmó que Morena debe abrir la participación a todo el “pueblo” que pertenezca al movimiento para la renovación de las estructuras de todo el país, incluida Puebla.

En entrevista durante su visita a Puebla, el también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados consideró que sería una “contradicción” que el partido se cerrara en este momento para los militantes y simpatizantes que siempre han apoyado a dicho partido.

“Morena es un partido que es del pueblo porque el movimiento es lo que nutre la energía social que nutre al partido y si no se abre pues no puede participar la gente del movimiento, en el movimiento obradorista, de regeneración, hay más de 30 millones de gente que participa”. Ignacio Mier, Morena

En el caso de Puebla, aclaró que no ve a un perfil favorito en este momento, pero señaló que el proceso debe ser democrático para la elección de 75 consejeras mujeres y 75 hombres.

No hay división en Morena

El diputado federal Ignacio Mier Velazco afirmó que en este momento no hay una división de Morena con el primer militante de ese partido en Puebla, el titular del ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta.

Consideró que el papel del mandatario debe ser neutral e ir a favor del fortalecimiento del partido que le “dio la oportunidad” de llegar al puesto.

“No, yo creo que no, no debe de existir, quien menos puede haber, porque no tiene la responsabilidad pública de los militantes que tengan inquietudes, el único que debe de mantenerse sereno sin emitir juicio sin coger banderas, reconciliar con todos, fortalecer a todos, porque al hacerlo fortalece al partido que le dio la oportunidad es el gobernador y no sólo el de Puebla, todos los gobernadores de todos los estados”, indicó.

Al preguntarle sobre su relación con Barbosa Huerta, contestó que es nula porque están “en dos esferas diferentes”.

Aún no piensa en 2024

Finalmente, Mier Velazco evitó confirmar si participará en las elecciones para la gubernatura de 2024 y dijo que se mantendrá “sereno”, ya que hoy pertenece a la Cámara de Diputados.

No obstante, afirmó que en un futuro emitirá un posicionamiento al respecto debido al apoyo que le dan los militantes de Morena en Puebla.

“Debo de mantenerme sereno, no debo involucrarme ni en tareas de sucesión al interior del partido para cargos de dirigentes ni tampoco inclinarse por algún aspirante y por lo que hace a las expresiones que yo recibo a diario, yo haré un pronunciamiento al respecto”, concluyó.

Foto: Alexis Lira