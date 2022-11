Nadia Navarro iría «con cualquier partido» para gubernatura de Puebla

La senadora poblana por el PAN, Nadia Navarro Acevedo, afirmó que tiene intenciones de competir por la gubernatura de Puebla en el 2024; no obstante, podría cumplir sus aspiraciones de la mano del partido Pacto Social de Integración (PSI).

En entrevista, aseguró que por ahora se concentrará en trabajar por las y los poblanos, para que sean sus resultados en el Senado lo que la convierta «en la mejor opción de cualquier partido».

Aseguró que todas las mujeres que forman parte de la política están capacitadas para competir por la gubernatura de sus entidades por lo que espera ser considerada para abanderar algún proyecto.

Aseguró que para lograr remover al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será necesaria una alianza electoral, y resaltó que de ser elegida buscaría formar una megacoalición con el PAN, PRI, PRD y el PSI, presidido por su padre, Carlos Froylán Navarro Corro.

Agregó que hasta el momento no le ha manifestado sus intenciones a la dirigente del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, ya que «antes de hacer un destape» debe definir una estrategia.

También detalló que en caso de que no le cedan espacios, buscará que el PSI respalde su candidatura para competir por Casa Aguayo, al ser su cuna política.

«Un frente que pueda ser contrapeso a Morena es importante y si no, pues dónde se abran los espacios (…) Si me lo permite la dirigencia, caminaría con el PSI. Agradezco la oportunidad que Acción Nacional me ha dado de ser senadora, pero Pacto Social de Integración siempre tendrá prioridad en mis decisiones políticas»