Nancy de la Sierra regresa al PRI para sumar rumbo al 2024

Nancy de la Sierra Arámburo, senadora de la República, dijo que llega al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumar “porque los tiene bien puestos”, y no por buscar un cargo de elección.

También puedes leer: Nancy de la Sierra deja Grupo Plural y regresa al PRI

En rueda de prensa comentó que dejar al Grupo Plural del Senado no fue una decisión fácil, pero lo hizo por convicción, lo cual no pueden hacer otros expriistas, como el senador Alejandro Armenta Mier.

“No creo que Armenta los tenga para regresar al PRI, porque se fue por atrás, porque no puede ver de frente… Ojalá Armenta reflexionara y deje de vender espejitos” Nancy de la Sierra

Senadora de la República

Si bien admitió que tanto ella como él, abanderaron a Morena en la elección de 2018, destacó que con el paso del tiempo no pudo entender en qué consiste la Cuarta Transformación.

“Entre más sumemos y más reconozcan los priistas que se fueron que apoyan intereses propios, se cambiará la percepción”

De la Sierra Arámburo dijo que cuando dejó las filas del PRI fue porque había una esperanza, por lo que llamó a la militancia priista para no tener miedo y expresó “vengo a sumar y no a restar, no vengo a competir con las mujeres del PRI”.

La senadora consideró que la unidad es necesaria para tratar de rescatar a México, por lo que pidió la vean como una aliada, para enderezar el país.

Lo anterior lo comentó, en el marco de la bienvenida que le dieron liderazgos del PRI, tras su renuncia al Grupo Plural en el Senado de la República.

🚨 #Ahora | @nancydelasa dio sus motivos para abandonar al PT, por la que fue electa senadora, y aclaró que “ya no cree en la cuarta transformación”. 📢



📹 Vía @etherlina pic.twitter.com/225ey3WCHq — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) October 5, 2023

También puedes leer: Nancy de la Sierra vs AMLO: los reveses contra la 4T

Foto: Twitter

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com