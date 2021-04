“Me bajó el pantalón hasta las rodillas, con mi mano, agarraba y la ponía en su pene, y con su mano, hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene” (Sic), esas fueron las palabras de un menor de 15 años de edad, quien señaló al diputado federal y candidato de Morena, Saúl Huerta, de abuso sexual.

La tarde del miércoles se destapó que el diputado poblano había sido detenido en la Ciudad de México, por presunto abuso sexual en contra de un menor de edad, y más tarde se dijo que había quedado en libertad haciendo uso de su fuero constitucional.

No obstante, conforme pasaron las horas, ambas partes, —la presunta víctima como el supuesto agresor—, dieron su versión:

La confesión del menor fue registrada y revelada por un medio nacional. En su declaración, el menor cuenta que Saúl Huerta lo llevó a un hotel, le dio un refresco que lo hizo sentir mareado y luego cometió abuso sexual.

“Llegamos al hotel, antes compró un refresco y me lo dio, pero sabía amargo. Entré al hotel, me había dicho que iba a rentar dos habitaciones, pero cuando llegué vi que rentó una sola habitación con una cama. Cuando bajé de la camioneta me sentía muy mareado, no podía ni caminar bien, me dolían mucho las piernas, como pude llegué a la habitación. Me acosté, ya no podía, estaba mal.

“Me acosté y él (Saúl Huerta) se fue al baño y cuando salió estaba totalmente desnudo. Yo intenté pararme como para arrimarme pero no podía. Me bajó el pantalón hasta las rodillas, con mi mano, agarraba y la ponía en su pene, y con su mano hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene”.

“No me destruya” suplica Huerta a la madre del menor

Además de la declaración del menor, se dio a conocer en el mismo medio una supuesta conversación telefónica entre la madre del joven y Saúl Huerta, tras haber sido señalado de abuso sexual. Esta es la conversación:

Saúl Huerta: Llévelo con un médico, yo no le hice nada. Le suplico, ayúdeme, me va a destruir.

Madre del menor: Yo le pedí ayuda, creí que era buena persona . Yo voy para México, lo hablamos allá y me entrega a mi hijo bien, yo tuve el error de habérselo prestado.

. Yo voy para México, lo hablamos allá y me entrega a mi hijo bien, Saúl Huerta: La veo en el hotel donde estoy o donde me diga. Llegamos a un acuerdo económico, yo se lo voy a pagar con creces, no me destruya.

Madre del menor: Usted quería destruir a un hijo.

Saúl Huerta: Yo le juro que no le hice nada.

Saúl Huerta revira uso de fuero y se declara inocente de abuso sexual

Por su parte, el diputado y candidato en busca de su reelección confirmó que fue detenido por el presunto delito; sin embargo, aseguró que quedó libre al no hallarlo imputable, y no por el uso de su fuero.

Incluso, Huerta participó en sesión de Congreso y emitió su voto a favor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, conectado a distancia. Tras su participación en la Cámara dio un posicionamiento:

“En un intento de extorsión y chantaje, se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad. Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia. Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en ninguna conducta delictiva. En ningún momento recurrí a mi fuero”.

Además lanzó una advertencia, señalando que lo sucedido “fue muy extraño”: “si alguien está detrás de todo esto, iré hasta las últimas consecuencias”, dijo.

La investigación sigue en manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.