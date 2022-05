Ncuti Gatwa, de Sex Education, será el nuevo Doctor Who

El actor Ncuti Gatwa fue elegido para ser la nueva estrella de «Doctor Who». Así lo anunció la BBC el pasado 8 de mayo, a través de un comunicado en el que también destacó que el actor de «Sex Education» asumirá el rol protagónico de la legendaria serie británica.

«No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de estar profundamente honrado, más que conmocionado y, por supuesto, un poco asustado. Este papel y este programa significan mucho para muchas personas en todo el mundo, incluyéndome a mí», dijo Gatwa al enterarse de su nuevo papel protagónico.

Ncuti Gatwa es famoso por su papel de Eric Effiong en la serie de comedia de Netflix «Sex Education». También aparecerá en la película «Barbie» de Warner Bros junto a Margot Robbie.

En esta ocasión Gatwa asumirá el papel protagónico de «Doctor Who» que tenía la saliente Jodie Whittaker. Como lo marca la tradición, Ncuti Gatwa hará su debut como Doctor en el clímax el último episodio que se emitirá a finales de 2022 como parte del 100° aniversario de la BBC. Esto antes de convertirse en el Doctor oficialmente en 2023, cuando la serie esté bajo la dirección del nuevo showrunner Rusell T. Davies.

Sin embargo, la incorporación de Ncutia Gatwa no es la única novedad para los fans de Doctor Who. La confirmación de que Rusell T Davies regresará a trabajar en la serie también fue una noticia que causó gran revuelo. Si no lo sabes, este personaje es el guionista y productor que se encargó de revivir «Doctor Who» después de un descanso de 16 años. En 2010, abandonó el puesto y desde entonces muchos creen que la serie perdió calidad.

En los últimos días se publicó el tráiler del especial de «Doctor Who» que llevará a Jodie Whittaker a la pantalla por última vez como el decimotercer Doctor.

