Niega Carlos Martínez ruptura con secretario del PRD en Puebla

Carlos Martínez Amador, dirigente estatal del Partido Revolucionario Democrático (PRD), negó que exista alguna ruptura con el secretario general del PRD en Puebla, Vladimir Luna Porquillo.

Martínez Amador indicó que a pesar de las diferencias con el grupo de Vladimir Luna Porquillo, no hay un distanciamiento entre los dos perredistas.

Señaló que la forma de trabajar de ambos grupos son distintas, no obstante, afirmó que respeta el trabajo que realizan los Luna Porquillo.

«La verdad es que no hay ese distanciamiento, ellos tienen una forma de hacer política que yo respeto mucho, yo tengo la propia, y voy a seguir la mía, no me van a cambiar ellos ni yo los voy a cambiar a ellos»

Carlos Martínez Amador

Dirigente estatal del PRD