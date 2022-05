Niega Miguel Barbosa presencia de cárteles nacionales en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que en el estado no hay presencia de cárteles nacionales que controlen la actividad delincuencial, pese a que sí operan en demarcaciones que colindan con la entidad.

De acuerdo con el portal Insight Crimen, en México están las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio, y su fragmentación ha llegado a lugares como: Veracruz y Guerrero.

Durante su conferencia de prensa, Barbosa Huerta detalló que los grupos criminales que las autoridades de Seguridad Estatal han identificado, lo que serían ramificaciones de cárteles o asociaciones que mantienen una especie de sociedad con ellos, razón por la que utilizan el nombre de las agrupaciones nacionales.

Aseguró que conocen cual es la presencia criminal en Puebla y el nivel del involucramiento de las bandas, en su mayoría grupos pequeños y medianos, a los que han combatido para evitar que algún grupo se asuma como el dominante.

“No hay presencia de grupos nacionales que controlen la actividad delincuencial en Puebla. El día que no esclarezcamos los hechos y no disolvamos a la banda que ejecuta a integrantes de otra banda, ese día la banda ganadora se instala como la dominante y así se empiezan a ceder regiones. Hoy no hay ninguna región de Puebla sonde haya un grupo que controle la actividad criminal”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla