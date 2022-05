Niega Sedena agresión armada en Michoacán; no había necesidad de usar la fuerza, aseguran

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que, lo ocurrido en Nueva Italia, Michoacán, los civiles no estaban armados, por ello no era necesario actuar con la fuerza.

Lo anterior, al hacer referencia al video que se difundió hace unos días, donde se observa a militares que presuntamente son perseguidos por integrantes del crimen organizado.

«Lo evaden al ver que no representaba un peligro al personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con la fuerza».

Luis Cresencio Sandoval

Secretario de la Defensa Nacional