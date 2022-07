“No estamos jugando fuercitas”, dice Armenta sobre renovación de Morena

“No desdeño el proceso y no es que no esté interesado”, respondió el senador Alejandro Armenta Mier a los cuestionamientos sobre la ausencia de su nombre en el listado de aspirantes a consejeros de Morena.

En rueda de prensa, les deseó suerte a todos los interesados en participar en el proceso de renovación de la dirigencia del partido y los llamó a seguir coadyuvando a la unidad interna y la institucionalidad.

“Les deseo éxito en esa tarea de consolidación del partido y yo estaré muy atento para apoyar a mi partido. Yo no estoy disputándole a nadie espacios. No subo tuits para decir ‘a ver quién gana’. No estamos jugando fuercitas”

Alejandro Armenta Mier

Senador de Morena