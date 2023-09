No hallan a empresa que construyó la plataforma en Audi

La empresa que se encargó de construir la plataforma Audi en el municipio de San José Chiapa no ha podido ser localizada por el gobierno del estado de Puebla, lo que ha complicado que se pueda renegociar la deuda generada por esta obra de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), que se llevó a cabo por esquema de Asociación Público Privada (APP).

Así lo dio a conocer este lunes 4 de septiembre el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien dijo que su administración ha llevado a cabo negociaciones sobre la deuda originada por este tipo de obras, como la construcción del Museo Internacional Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS), lo que ha permitido tener mejoras financieras en la entidad.

Sin embargo, en el caso de Audi, la renegociación se ha visto complicada, ya que no han podido localizar a Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (Codesa), la empresa que aparece al frente del contrato por esta obra.

«Hoy estamos en la siguiente etapa de la renegociación con ellos, hemos analizado 20 veces cómo darle el tema a la situación de Audi. No encontramos a la empresa que aparece al frente y se ha tenido que buscar en muchos frentes para poder dar cuenta de ello, lo hemos platicado con el banco y no hemos dejado de hacerlo»

El titular del Poder Ejecutivo expresó que el problema con estas obras son los sobrecostos y los contratos leoninos que se establecieron para su ejecución, ya que por la forma en que están «amarrados» legal y financieramente provocarían una condición económica crítica para el gobierno si se buscara una penalización o pleito legal para deshacerse de estos.

Asimismo, indicó que en algunos casos, estos establecen que instituciones bancarias sean las que reciban el dinero de la deuda, lo que complica todavía más las negociaciones.

«Acabar con ciertas concesiones, económica, financiera y operativamente no nos da para Puebla. Seguimos indagando, instalando, negociando. Los bancos son los que reciben el dinero de la deuda y la empresa no da cuenta de ello, por eso también se complican las negociaciones, hay empresas que no podemos localizar«