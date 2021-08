No hay democracia si no hay participación de la ciudadanía: Xel Arianna Hernández

“Definitivamente fue un hecho sin precedentes; fue un hecho histórico (…) es importante agradecerle a los cientos y miles de mexicanos y mexicanas, en particular a los poblanos y poblanas que se movilizaron con sus propios medios, con sus recursos, para hacer posible esta consulta”, comentó la diputada local electa Xel Arianna Hernández, en una entrevista con El Ciudadano acerca de la consulta popular realizada el domingo pasado.

Para la integrante de Morena, pese a que la consulta tuvo una baja participación, se debe trabajar para hacer crecer este tipo de ejercicios democráticos; incluso, adelantó los planes que tiene el Instituto de Formación Política de su partido para acercar a la población a este tipo de prácticas democráticas.

Criticó la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) que, a su consideración, no sólo no promovió la consulta, sino obstaculizó su realización al instalar 30 por ciento menos casillas que las programadas.

“La consulta es un logro desde el momento en que se llevó a cabo, que se logró una figura jurídica que no habíamos aprovechado, que no habíamos utilizado y que, hasta hace un tiempo, no sabíamos que existía”, señaló Xel Arianna Hernández.

Aquí la entrevista completa: