No sirve legislar si no se aplica la ley, señala Olimpia Coral

En Puebla, no es suficiente con legislar en materia de género y para combatir la violencia contra la mujer, es necesario que las leyes tengan instrumentación y se apliquen verdaderamente, afirmó la activista poblana Olimpia Coral Melo.

En entrevista con El Ciudadano México, hizo un llamado a los diputados y autoridades locales involucrarse, así como a impulsar una coparticipación con los diferentes sectores.

“Abren la gama de leyes como si fueran Oxxos y las implementan. En Puebla no conozco, al menos, si es que el fiscal tiene esos datos, una sentencia sobre la Ley Olimpia. De nada sirve la creación de leyes sin instrumentación”, comentó.

En contra de la fiesta brava

Aunque Olimpia Coral Melo afirmó que habido avances, señaló que aún hay temas pendientes que el Congreso local debe aprobar, ejemplo de ello es la despenalización del aborto, la tipificación de la violencia vicaria y la Ley Sabina.

La activista originaria de Huauchinango también se pronunció para que haya una regulación del trabajo sexual y de los vientres de alquiler, e incluso prohibir las prácticas que condicionen a otros seres vivos como las corridas de toros.

“Adiós a las corridas de toros en Puebla, no hay arte cuando hay una condición de violencia, de ocupar los cuerpos de otro ser vivo, basta de hipocresías, queremos salvar vidas, pero limitamos la vida de un ser vivo como un toro, una vaca, un perro (…) no nos han enseñado a ser asesinos. Los poblanos no somos asesinos, no somos violentos, nos han enseñado a ser así y es momento de cambiarlo”, manifestó.

Persiste la revictimización

Coral Melo reveló que su regreso a Puebla significó darse cuenta que aún persiste la revictimización de parte de las autoridades en los casos de violencia, quienes continúan en el mismo discurso: “yo creo que incluso es una condición de sí ser conscientes, eso no querer ver la realidad”.

Es por ello que el avance más importante para erradicar la violencia contra las mujeres lo han dado ellas mismas, desde la apropiación de los espacios públicos, las marchas, el movimiento feminista, la lucha y la organización, comentó.

“Claro que ha habido un avance, pero ha sido gracias a las mujeres feministas, a las que luchan, a las que no se callan, a las que inciden, a las lesbianas, a las mujeres indígenas, a las mujeres que además han tenido sobrepasar sus propios límites”, expresó.

