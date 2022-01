Nombramientos de embajadores son para mostrar pluralidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina hoy 18 de enero, aseguró que el nombramiento de los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa es para mostrar la pluralidad del país.

“Estamos buscando que todos ayudemos y todos representemos a México. No van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro país”, destacó.

Sobre el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, el presidente señaló que no hay denuncias formales en su contra.

Andrés Manuel también reveló que invitó al exgobernador Javier Corral para ser embajador, sin embargo, no puede pertenecer al Servicio Exterior por tener doble nacionalidad.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, informó que, al 17 de enero, se han entregado 1,127’710,115 piezas de insumos médicos a las instituciones de salud pública del país.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que a pesar de que los casos de ómicron han aumentado exponencialmente, la cifra de estos es 10 veces mayor al de hospitalizaciones y muertes por covid-19. Señaló que esto demuestra la importancia de seguir aplicando los biológicos.

“Vean el enorme contraste entre los casos y hospitalizaciones y defunciones. Los casos son 10 veces mayor a las hospitalizaciones y defunciones, es una diferencia sustancial, crecen rápidamente pero hospitalizaciones no. No es particular del país, ocurre donde Ómicron es la variante predominante”.

Hugo López-Gatell